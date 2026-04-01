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    首頁 > 生活

    高雄打造5座滯洪池 共31座滯洪量578萬噸

    2026/04/01 00:15 記者陳文嬋／高雄報導
    仁武區八卦滯洪池施工中。（記者陳文嬋攝）

    仁武區八卦滯洪池施工中。（記者陳文嬋攝）

    高雄市今年將投入6億元，打造鳳山區八德等5座滯洪池，並擴充岡山區2座滯洪池容量，增加滯洪量65萬噸，總計31座滯洪量達578萬噸。

    高雄現有26座滯洪池，滯洪量共513萬噸，水利局今年將投入6億元，打造八德、十九灣、夢裡、八卦、慈惠等5座滯洪池，並擴充劉厝、白米滯洪池容量工程，增加滯洪量65萬噸。

    以仁武區新增4座滯洪池最多，包括夢裡、八卦、十九灣及慈惠滯洪池，改善曹公新圳、後勁溪排水系統。

    其中十九灣滯洪池預計7月完工，滯洪量19.5萬噸，今年汛期可發揮滯洪功能，有效降低曹公新圳洪水位，改善灣內、八卦一帶溢淹情形。

    八卦滯洪池滯洪量5萬噸，預計8月完工，可提升八德一路、八德西路、五和路一帶排水效能，改善地方積淹水情形，強化區域防洪韌性。

    夢裡滯洪池預計5月完工，滯洪量1.65萬噸，將收納周邊坡地逕流，減緩曹公新圳洪峰負擔，並營造環湖親水步道，串聯果嶺自然公園、澄清湖、雙湖公園，形成400公頃綠地。

    此外，鳳山區八德滯洪池預計10月完工，滯洪量4.7萬噸，工程正如火如荼趕工，將提升鳳山區建國路一帶排水能力，改善周邊積淹水情形，兼具景觀與休憩功能，成為民眾休閒好去處。

    岡山區推動白米及劉厝滯洪池擴充容量工程，預計4月完工，將增加29.5萬噸滯洪量，強化典寶溪排水系統，有效改善劉厝及白米地區溢淹情形，提升區域防洪韌性。

    鳳山區八德滯洪池施工中。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區八德滯洪池施工中。（記者陳文嬋攝）

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