桃園平鎮客庄長者拍客語短片 歌手ana助唱「望鄉平安」傳承文化

桃園平鎮客庄長者拍客語短片，新生代歌手ana助唱「望鄉平安」傳承文化。（記者李容萍攝）

桃園市客家族群多，平鎮區公所委由平鎮社區發展協會承辦網路客語深耕計畫，今（31）日邀請25位長者齊聚坑西伯公廟拍攝1分鐘客語短影片，更找來活躍於獨立音樂圈的年輕客家女歌手ana創作客語單曲「望鄉平安」，她巧妙將平鎮區舊地名安平鎮庄轉化，並將老街溪、伯公及大榕樹等居民生活記憶收錄在歌詞當中，發表會讓在地民眾搶先試聽，之後也將錄製成單曲繼續傳誦。

平鎮社區發展協會總幹事巫秀淇說，24歲的ana雖然少小離家，但她的阿嬤實實在在就是平鎮社區的在地人，去年ana完成人生第一張個人創作專輯《ana》，全片多以客語演唱為主，而其中便有多首是以ana與阿嬤的生命回憶作為創作的養分，也顯真實動人。

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巫秀淇說，ana受邀創作社區之歌之初感覺到壓力空前，因為以往創作都是從自身的體驗與感受出發，恣意且自在，但這次是為了社區而創作，性質很不一樣。為此，ana於農曆年前重遊平鎮社區，細看每一處社區的地景，也頻訪社區的多位長者，期盼透過走訪，豐富創作的內涵。

ana也說，為了讓所有社區的長者可以很快進入音樂，用淺顯的客語歌詞，以貫穿整個社區的母親之河老街溪作為主軸，一方面融入常民生活的韻律，也帶出每一個社區住民回看社區的眼神。曲調輕順而柔美，一曲才唱畢，副歌已有許多長者隨著吉他聲哼唱起來，與社區長者既陌生卻又有幾分熟悉的默契，讓她倍感溫暖。

平鎮區長蕭巧如提到，時下客家長輩雖會講客語，當與兒孫輩溝通時，卻幾乎都使用國語，另長輩使用手機的習慣，多半分享網路消息與短影片，期盼長者不再只是被動轉傳訊息，而是成為製播者，用客語拍攝短影片分享社區地景與生活經驗，並透過網路分享給親朋好友，讓客語重新成為長者日常生活語言，也讓更多人看見及聽見。

桃園平鎮客庄長者拍客語短片，新生代歌手ana助唱「望鄉平安」傳承文化。（記者李容萍攝）

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