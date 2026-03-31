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    首頁 > 生活

    華山基金會桃園站志工與呂奶奶包潤餅 送上滿滿祝福

    2026/03/31 22:54 記者李容萍／桃園報導
    華山基金會桃園站志工與呂奶奶（中）一起包潤餅，送上滿滿祝福。（華山基金會提供）

    華山基金會桃園站志工與呂奶奶（中）一起包潤餅，送上滿滿祝福。（華山基金會提供）

    清明節是慎終追遠、思念親人的節日，包潤餅更是清明節的傳統飲食習俗。華山基金會桃園市愛心天使站為減輕獨居長者在追思時節的落寞感，今（31）日前往平鎮區關懷84歲的呂奶奶，一同製作潤餅、翻閱老照片，傳遞關懷與溫度，讓長者在傳統節慶中不再獨自面對。

    華山基金會桃園市愛心天使站長盧淑敏表示，呂奶奶曾長年照料中風丈夫逾15載，直至丈夫過世，期間又歷經喪女之痛，面對接踵而來的人生變故，她仍堅毅走過低谷。近十年來在華山基金會關懷陪伴下，逐漸走出喪親及病痛的陰霾。

    適逢清明前夕，愛心天使站準備潤餅材料，與呂奶奶一同包潤餅，寓意萬物復甦，迎接春天與新生，也包住大家的祝福。過程中，呂奶奶一手熟練包潤餅，也分享清明節習俗與過往點滴，志工陪伴她翻看舊照片，並製作紀念相框，在一張張影像中，一同回顧人生歷程與情感記憶。

    盧淑敏提到，華山基金會桃園地區目前服務1100位三失（失智、失能、失依）長輩，所服務的孤老多數缺乏親人陪伴，每逢節日時更顯冷清，該站現正發起2026「愛老人 端午動起來」公益計畫，隨著超高齡社會來臨，到宅服務需求愈發迫切，邀請民眾一起動起來支持送愛到家每月1250元服務經費，讓每位長輩在需要時有人陪伴。

    華山基金會桃園站志工與呂奶奶一起包潤餅，送上滿滿祝福。（華山基金會提供）

    華山基金會桃園站志工與呂奶奶一起包潤餅，送上滿滿祝福。（華山基金會提供）

    華山基金會桃園站志工與呂奶奶（中）翻閱老照片。（華山基金會提供）

    華山基金會桃園站志工與呂奶奶（中）翻閱老照片。（華山基金會提供）

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