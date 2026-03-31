中原文創園區兒童節連假推沉浸式展覽 捏陶摔土體驗古早味記憶

「一起童心協力讓世界更Happy」鴻德醒獅團＋醒獅鼓體驗。（桃園市文化局提供）

桃園市中原文創園區於4月3日至6日推出系列兒童節慶活動，以陶藝為主軸，融合古早記憶與現代創新，讓平時難以觸碰的陶瓷藝術變得親近且富有趣味，無論大人或孩子都能盡情享受、揮灑創意，在遊戲與創作中展開一段充滿驚喜的感官探索之旅。

市府文化局長邱正生表示，此次活動打破傳統「只能觀賞」的展演形式，規劃可親手參與的延伸體驗，讓參加民眾不只是看，更能「聽見」與「觸摸」，全方位感受藝術的魅力；在充滿童趣的「爆爆土現場」，親手捏陶、盡情摔土，重現早期玩土的純粹樂趣，在互動中感受土的溫度與手作的質感。

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展區安排各種形式的陶瓷作品，讓民眾自由作畫，體驗白瓷的純淨質地與創作樂趣；另將製陶過程中的聲音轉化為沉浸式空間，帶領觀眾透過多重感官，重新認識陶瓷創作的細膩節奏。

園區規劃「聲音採集賓果卡」活動，串聯展覽、體驗與市集，邀請民眾化身小小採集家，完成任務即可獲得精美陶瓷鳥笛，還有機會抽中iPad，為整體參與增添驚喜與樂趣。

除了陶藝主題活動，園區也安排多項寓教於樂的親子節目，為兒童連假增添亮點，包含奇幻有趣的故事劇場，讓孩子與魔法近距離互動；氣勢磅礴的醒獅團演出，結合鼓點節奏帶動現場熱鬧氛圍；結合永續概念的二手衣改造走秀，讓孩子發揮創意、自信登上舞台展現自我；大型人偶「地寶」也將與大家見面，以生動有趣的方式傳遞愛護地球的理念。還有律動課程、手作工坊與無人機足球飛行體驗等，讓孩子在遊戲中盡情探索與學習。

活動期間同步推出文創市集，集結多元特色品牌，展現創意與環保並行的生活風格；4月4、5日邀請中醫師劉威谷、陳其申提供健康諮詢、基礎義診服務。

中原文創園區「見像・聞聲─聽見陶瓷特展」推出「爆爆土現場」互動活動。（桃園市文化局提供）

「一起童心協力讓世界更Happy」地寶永續冒險劇場大型人偶「京采地寶」。（桃園市文化局提供）

中原文創園區「見像・聞聲─聽見陶瓷特展」中的「聽廳」 看見聲音。（桃園市文化局提供）

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