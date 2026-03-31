42億餘改建「市區最大嫌惡設施」盧秀燕曝「任內最辛苦建設」

中市將斥資42億改建崇德殯儀館。（市府提供）

台中市區最大嫌惡設施「崇德殯儀館」啟用57年，台中市府拍板斥資42.6億推動原地改建，預計今年下半年動工，2031年完工；任期倒數計時的台中市長盧秀燕今曝心聲，老舊崇德殯儀館被垢病多年，前任市長都想改，因地方意見分歧都沒辦法動，她花很多時間溝通化解，是她任內最辛苦的建設，吵了幾十年終於能塵埈落定。

位於台中市北區的崇德殯儀館自1969年啟用迄今已57年，因設施逐漸老舊、人車動線重疊、停車空間不足，民俗吉日總出現治喪車流集中，周邊交通常大打結，地方怨聲載道，成為市區最大嫌惡設施，因緊鄰住宅區、文教區，周邊甚至有百貨商圈及大型醫院醫療園區，嫌惡設施卡在市區精華地段，地方一度出現搬遷聲浪，盧市府經長期溝通了解地方意見，進行問卷調查後，決定採原地改建，將打造地上6層、地下4層的現代化立體殯儀館，改建經費高達42.9億。

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民政局長吳世瑋指出，改建工程敲定今年下半年動工，預計2031年完工。

盧秀燕則曝，崇德殯儀館啟用快一甲子，為何今年才改建？因為她前面花很多時間溝通化解分歧，就像文山焚化爐一樣，很多市長都想要改善，但民意代表等意見分歧，崇德殯儀館她先花5年取得共識現地改建，但現址狹小又花了1、2年規劃，吵吵嚷嚷數十年，終於即將動工改建，是她任內「花了最大心思、最辛苦」的建設。

改建崇德殯儀館將於下半年動工，台中市長盧秀燕自曝是「任內最辛苦建設」。（記者蘇孟娟攝）

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