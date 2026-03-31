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    首頁 > 生活

    最後拼圖快完工了 台南學甲北外環道開闢5月完工

    2026/03/31 22:18 記者楊金城／台南報導
    學甲區長張明寶稱讚北外環道開闢工程串聯周邊路網，帶動地方發展。（記者楊金城攝）

    學甲區長張明寶稱讚北外環道開闢工程串聯周邊路網，帶動地方發展。（記者楊金城攝）

    台南學甲北外環道（6號道路）1.8公里開闢工程，斥資約5.13億，這是學甲都市計畫外環道路最後一塊拼圖，開闢工程原在去年12月就要完工，但配合管線工程而展延，目前趕工中，將於5月中完工，道路指標已標示「中華路3段」，通車後將能疏解車流，並有效串連學甲、將軍、北門區生活圈。

    學甲北外環道路工程由國土署南區都市基礎工程分署辦理，2024年5月13日動工，從學甲中山路與寶發路口為起點，延伸至中正路與中華路口，長度約1835公尺，路寬25公尺，用地費由市府自籌2.43億元，工程費決標約2.7億元。

    學甲北外環往東連通中正路（省道台19線）可接台84線快速道路，往西連通三連路（市道171線）至北門觀光旅遊區，以及中山路（市道174線）銜接台61線西濱快速道路至將軍等地，串聯路網。

    國土署南區分署說，學甲北外環道開闢工程原本去年12月就要完工，但因配合管線工程，展延將於5月完工，路名與原學甲外環道一樣，成為學甲中華路3段。

    學甲區長張明寶表示，北外環道帶給學甲區市民更完善、安全的交通環境，因一併整治排水並可提升區域防洪，期待工程完善後儘快通車。

    新開闢的學甲北外環道即將完工，路標已標示學甲中華路3段。（記者楊金城攝）

    新開闢的學甲北外環道即將完工，路標已標示學甲中華路3段。（記者楊金城攝）

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