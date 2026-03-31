400年南山公墓保存引爭議！民團發起遊行保文資 里長盼改善環境

南市府今日說明南山公墓朝公園化目標整理，釋出空拍圖。（記者洪瑞琴翻攝）

清明節將至，台灣最大傳統墓群南山公墓文資保存議題再度成為焦點。市府提出「尊重歷史紋理、保留現存地貌」的分區遷葬與整理，希望逐步公園化，打造「墓仔埔也敢去」的生命教育園區；但民間團體質疑此舉恐破壞整體墓葬文化地景，甚至發起首度為公墓而走上街頭的遊行。地方里長則有不同看法，多數支持市府分區整理。這座祖先沉睡400年的墓群，正引發一場關於歷史保存與城市發展的公共辯論。

推動保存的「南山國家墓葬歷史生態園區促進會」指出，近期出現的B區查估單雖然不是正式遷葬公告，但其實是遷葬前的行政程序，「講白一點，就是準備要遷葬了，只是還沒公告。」南山公墓不是一般可任意整平、分區處理的土地，而是跨越400年的墓葬文化地景，承載數萬家族祖先記憶，也見證台南城市發展的歷史脈絡。如果真要談保存，就不應只停留在零星墓塚的保留或事後補救式整理，而應提出完整的「墓葬歷史生態園區」規劃，以整體文化與環境保存為核心，建立宗教民俗各方學者與民間團體在內的公開討論機制。

請繼續往下閱讀...

不過，南區多位里長呼籲外界不要將議題簡化成「全區保留」或「完全開發」的對立。南區大忠里里長許智雄表示，居民長年與殯葬設施相鄰，生活品質確實受到影響；大林里里長劉相明也說，文化資產保存應該講求重點與方法；明亮里里長蘇三柱則指出，部分墓區長期雜草叢生、環境髒亂，甚至存在安全疑慮。多位里長也提到，南山公墓範圍內包含無主墳、破損墓塚，若主張全區完整保存，實務上恐難執行。

副市長葉澤山表示，南山公墓因面積龐大且年代久遠，長期管理不易，部分區域因歷年遷葬形成坑洞。相關文資審議程序透明嚴謹，市府代表在審議投票時都會迴避，完全尊重學者專家的專業判斷。

副市長姜淋煌則表示，對於仍需進行文化資產審議的區域，市府不會立即要求遷葬，目前將先從沒有爭議的區域著手改善環境。

新都路南坂顯妣許門林氏墓，見證超過200年以上的古墓反映歷史。 西元1800年（嘉慶5年）清廷詔禁天地會及分類械鬥。（南山國家墓葬歷史生態園區促進會提供）

祖先沈睡400年的南山公墓，如何兼顧歷史地貌與城市生活空間，引發公共辯論。（記者洪瑞琴攝）

市府規劃南山公墓分區整理示意圖。（記者洪瑞琴翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法