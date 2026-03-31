達成慈善基金會捐269萬元 挹注桃市27校清寒獎助學金和發展特色社團

達成慈善基金會捐269萬元挹注桃市27校清寒學子獎助學金和學校發展特色社團。（桃園市教育局提供）

桃園市達成慈善基金會熱心公益捐助弱勢，今（31）日在龍興國中捐贈助學金269萬元給全市27所學校，用以發展特色社團及清寒學子獎學金，市府教育局長劉仲成感謝社會愛心成為偏鄉學校及弱勢學生堅強後盾，盼受助學生安心就學翻轉人生，未來回饋社會讓善的種子循環。

達成慈善基金會成立14年，初創時募款不易，大多來自小型企業、大學教授、退休教師以及資源回收業者等小額捐贈，以積沙成塔的力量募集各界愛心幫助有需要的弱勢族群。基金會也長期關心各級學校的弱勢學生，挹注資源讓學校發展特色社團，捐贈的規模逐年增長，造福更多的學子。

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劉仲成表示，達成慈善基金會今年捐贈11所偏鄉學校特色社團助學金共77萬元，提供學生發展多元智能、適性展才。另捐助16所國中每校10名清寒學子勤學獎助學金192萬元，期許獲得助學金的學校可以發展特色社團辦的有聲有色，吸引更多學生參與，另助學金以救急的角度，分配給需要幫助的學生。

基金會董事長陳魏玉瑩也說，基金會成立之初主要以施棺為目的，勸募善款有施棺及隨喜，施棺善款專款專用，隨喜的款項除捐助消防車外，還有捐學生獎助學金及發展特色社團，國小從去年每校5萬元提升至今年每校7萬元，國中從每校10萬元提升至12萬元，知道善款得來不易，每一筆都是小額善款積沙成塔，基金會珍惜善款用在刀口上，期盼幫助更多需要社會資源的弱勢族群。

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