金門表揚績優社工、社政、模範勞工 李文良：幸福城市的中流砥柱

金門縣副縣長李文良（左四）頒獎給首設資深敬業社政人員獲獎人張秀敏（右五）。（記者吳正庭攝）

金門縣政府今天舉行績優社工、社政人員、公部門模範勞工表揚大會，首設資深敬業社政人員獲獎人是張秀敏。副縣長李文良肯定模範勞工在工作崗位的優秀表現，並讚揚勞工和長年從事社會服務的社工，是金門能多次蟬聯「幸福城市」美譽的中流砥柱。

李文良說，為能提供社工人員執勤保障，近年也要求縣府社會處透過橫向聯繫，在社工執行較特殊案例時，協調警方派員隨行，目的就是給予社工人身安全及心理上的最大支持。

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他說，每次主持社工、社政會議，給他很大的感受，是社工、社政夥伴們，每天面對處理的多是相對棘手、辛苦，甚至非常多負面情緒的環境。因此指示社會處協調警方派員隨行，並請人事處針對社工情緒的排解、紓壓，多方面協助，都獲得不錯的迴響。

縣府為肯定過去曾獲績優表揚的資深人員表現優異，比照中央首度增設資深敬業社政人員，獲獎的是金城鎮公所服務超過20年的張秀敏。

績優社工人員名單：

胡清梅、陳鈺儒、朱晏儀、薛雅蔓、李佩筠、翁雨彤、陳洹君、劉欣怡、葉臻庭。

績優社政人員名單：

楊詩傳、洪美燕、張心萍、吳玉娟、許清福、楊忠樞、翁薇雅、洪浩翔、郭奕君。

公部門模範勞工名單：

吳怡蘋、葉懿真、謝瑋駿、李家豪、李盈、黃掀芸、陳筱雯、許舒棉、林韋廷、宋夢琪、李梅凌、翁志杰、黃惠珍、黃婉芬、張碧汝、蔡承明、莊曜誠、邱虹怡、楊雅婷、莊宗文、何維綱、張涵嫣、許翼隆、許金枝、楊忠其、楊舒斐、黃恒毅、楊羡馨、楊振華、陳麗芬、呂絲金、許丕棠、王志政、陳清祥、薛益堅、張光瑋、黃培榛、李佳萱、翁弘彥、鄭志峯、蔡盈芳、林中木、林麗蓉、陳彥蓉、許志行、董欣豪、陳國連、張光顯、陳瑋欣、洪羽宸、孫嘉嶸、林育平、洪忠白。

金門縣政府舉行績優社工表揚大會。（記者吳正庭攝）

金門縣政府今天舉行績優社政人員表揚大會。（記者吳正庭攝）

金門縣政府表揚公部門模範勞工。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉行公部門模範勞工表揚大會。（記者吳正庭攝）

李文良說，為能提供社工人員執勤保障，要求縣府社會處在社工執行較特殊案例時，協調警方派員隨行，盼給予社工人身安全及心理上的最大支持。（記者吳正庭攝）

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