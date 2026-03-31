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    首頁 > 生活

    週三鋒面過境！中部以北防雷雨 北台灣轉涼低溫探17度

    2026/03/31 21:30 即時新聞／綜合報導
    氣象署提醒，週三上午各地降雨機率增加，西半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北地區在清晨至上午有較大雨勢出現的機率。（資料照）

    氣象署提醒，週三上午各地降雨機率增加，西半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北地區在清晨至上午有較大雨勢出現的機率。（資料照）

    氣象署指出，週三（4月1日）上半天各地有降雨機率，中部以北上午雨勢可能較大，外出建議攜帶雨具；北台灣稍微降溫，高溫約23度，中南部高溫仍有33度，入夜後請注意日夜溫差，適時調整衣物。

    中央氣象署預報，週三上半天受鋒面影響，清晨起雨帶由北往南移動，各地降雨機率增加，西半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北地區在清晨至上午有較大雨勢出現的機率，伴隨雷擊及強陣風，行車交通請特別注意安全，不過下半天之後各地降雨逐漸趨緩，剩花東地區有局部短暫陣雨。

    溫度方面，鋒面通過後東北季風南下，北台灣天氣轉涼，其他地區氣溫亦略降一些，北部及宜蘭高溫僅有20至23度，中部及花東為27至29度，而南部仍可來到30至33度，低溫在北部及宜花下降到17至19度，其他地區則為20至22度。

    離島天氣：澎湖，多雲時陰短暫陣雨或雷雨，22至27度；金門，多雲短暫陣雨或雷雨，17至23度；馬祖，多雲短暫陣雨或雷雨，14至18度。

    關於週四週五天氣預報，天氣風險公司指出，週四白天水氣不多，預期只有在花東、恆春半島有局部零星降雨的機會，另外就是中南部山區午後因為熱力作用，也可能有局部短暫陣雨；週五台灣附近的偏南到西南風明顯增強，各地雲量較多，並且有局部短暫陣雨出現的機會，降雨的位置比較隨機性，到了午後因為熱力作用，各地山區也會有雲層發展帶來短暫陣雨，整體來看外出活動是有可能遇到突然下雨的情況，建議大家外出要記得攜帶雨具。

    紫外線指數方面，高雄市、屏東縣、台東縣紫外線指數偏高，外出請注意防曬。

    空氣品質方面，4月1日環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週三北台灣天氣轉涼，其他地區氣溫亦略降一些，低溫在北部及宜花下降到17至19度，其他地區則為20至22度，請注意天氣的變化適時調整衣物。（擷取自中央氣象署網站）

    週三北台灣天氣轉涼，其他地區氣溫亦略降一些，低溫在北部及宜花下降到17至19度，其他地區則為20至22度，請注意天氣的變化適時調整衣物。（擷取自中央氣象署網站）

    高雄市、屏東縣、台東縣紫外線指數偏高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    高雄市、屏東縣、台東縣紫外線指數偏高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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