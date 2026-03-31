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    台鐵屢出包「七堵調車站出軌」 交通部怒了：3天內釐清事故

    2026/03/31 17:59 記者吳亮儀／台北報導
    交通部次長伍勝園到七堵調車場視察。（台鐵公司提供）

    交通部次長伍勝園到七堵調車場視察。（台鐵公司提供）

    台鐵七堵調車場在昨天（30日）晚間發生七堵調車站EMU900區間車出軌事故，交通部次長伍勝園今天前往七堵調車場視察，要求台鐵公司全面檢討、並在3天內釐清事故原因。

    伍勝園今天到七堵站調車事故現場視察，聽取事故初步簡報及復原情形，並實地了解調車作業流程與安全管理措施。伍勝園要求，台鐵公司要在3天內完成事故調查，提出具體改善措施，並全面檢討調車作業及通訊機制，避免類似事故再次發生。

    昨天晚間21時20分，七堵站進行調車作業時，調車機DHL114推進EMU920編組至W10股，準備與EMU912編組聯掛，過程中以約13公里速度發生碰撞，造成EMU920第10車及第5、6車，與EMU912第1車出軌。事故造成1名員工受傷，經送醫治療後已返站休息，未影響正線行車。

    事故發生後，台鐵公司北區營運處於當日21時許即成立北區應變分組，統籌現場應變及後續處置作業，並配合鐵道局辦理現場調查與蒐證。待鐵道局完成蒐證後，現場隨即展開搶修作業。

    初步調查顯示，引導員在距離聯掛點約100公尺即開始呼叫減速，但行調通訊未獲回應，未能及時減速而發生碰撞；相關行調通聯紀錄及現場影像資料正在調閱釐清中。

    台鐵公司表示，會在3天內釐清事故原因，並全面檢討調車作業流程與速度管制，檢視調車通訊設備及聯繫機制，加強人員教育訓練，強化聯掛作業安全管控。

    交通部次長伍勝園到七堵調車場視察。（台鐵公司提供）

    交通部次長伍勝園到七堵調車場視察。（台鐵公司提供）

    交通部次長伍勝園到七堵調車場視察。（台鐵公司提供）

    交通部次長伍勝園到七堵調車場視察。（台鐵公司提供）

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