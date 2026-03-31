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    首頁 > 生活

    塑膠袋缺貨民眾瘋搶 桃市府突檢嚴防囤積與哄抬

    2026/03/31 17:35 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府法務局聯手桃園市警察局及桃園市調查處，針對塑膠袋、垃圾袋及保鮮膜等塑膠製品供貨及價格聯合稽查。（法務局提供）

    桃市府法務局聯手桃園市警察局及桃園市調查處，針對塑膠袋、垃圾袋及保鮮膜等塑膠製品供貨及價格聯合稽查。（法務局提供）

    美伊戰爭衝擊塑膠產業鏈，近期全台傳出塑膠袋缺貨，甚至演變成「塑膠袋之亂」，桃市府法務局今（31）日聯手桃園市警察局及桃園市調查處，到桃園市轄內量販店、大賣場及五金生活用品店等，針對塑膠袋、垃圾袋及保鮮膜等塑膠製品供貨及價格聯合稽查，確保民生供應鏈穩定，也請民眾切勿過度恐慌。

    法務局表示，桃市府消保官主動邀集警察局及桃園市調查處人員，兵分4路針對與一般消費者生活最相關的量販店、大賣場及五金生活用品店等展開大規模實地訪查，目前桃園市內尚無發現異常調漲現象及塑膠袋大量短缺情事。

    法務局表示，將持續嚴防囤積與哄抬行為，隨時辦理聯合稽查，呼籲業者勿因貪圖利益而觸犯公平交易法及刑事法令，民眾不必恐慌性囤積，若發現有物價哄抬等異狀，可即時向市府反映，市府將第一時間介入處理，確保物價平穩與市民生活無虞。

    桃市府法務局聯手桃園市警察局及桃園市調查處，針對塑膠袋、垃圾袋及保鮮膜等塑膠製品供貨及價格聯合稽查。（法務局提供）

    桃市府法務局聯手桃園市警察局及桃園市調查處，針對塑膠袋、垃圾袋及保鮮膜等塑膠製品供貨及價格聯合稽查。（法務局提供）

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