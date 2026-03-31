竹市YouBike前30分鐘補助4/1上路 電輔車2.0E前30分鐘補助10元

新竹市YouBike前30分鐘補助4/1上路。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天宣布新竹市YouBike前30分鐘補助4月1日上路，並新增500輛新車（包括350輛一般車、150輛電輔車），今年也規劃新增50個站點，民眾在竹市站點租借YouBike，一般車2.0前30分鐘享10元全額補助，電輔車2.0E則補助10元，民眾仍需自付10元。

新竹市府今年完成YouBike1.0全面升級2.0，並達成「全市百站」里程碑，同時引進YouBike2.0E電輔車，也將YouBike納入TPASS優惠範圍。另今天也新增500輛新車（350輛一般車、150輛電輔車），今年預計將共增加1000輛新車，並新增50個站點。

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微笑單車公司董事長劉麗珠表示，竹市的騎乘人次去年12月突破新高，創下單月22.4萬人次紀錄；電輔車去年9月導入後，跟今年3月比較，電輔車的日均使用次數成長23%，顯示電輔車更省力、更高效的移動方式，契合新竹人的生活節奏。

市府交通處表示，今年市府預計新增50站，讓竹市總站數達165站，因應租借人次持續攀升，針對既有站點會透過大數據分析，針對尖峰時段的熱門站點進行場站空間優化。今年市府已在新竹高中、新竹高商的熱門點增加車柱，並請微笑單車加派調度人力，盡可能滿足市民借還車需求。

電輔車2.0E前30分鐘補助10元。（記者洪美秀攝）

新竹市YouBike前30分鐘補助4/1上路！其中電輔車2.0E前30分鐘補助10元。（記者洪美秀攝）

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