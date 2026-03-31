30年海砂屋終於等到重建！桃園正光花園公辦都更簽約

正光花園新城公辦都更案31日簽約，由桃市府住宅及都市更新中心董事長王明鉅（右）與出資人春福建設董事長鄭君寰（左）簽約，並由市長張善政（中）見證。（記者鄭淑婷攝）

桃園市正光花園新城公辦都更案今（31）日簽約，由桃園市住宅及都市更新中心董事長王明鉅與出資人春福建設董事長鄭君寰代表簽約，並由市長張善政見證，全案預計2028年動工，簽約儀式也邀請住戶出席，正光花園新城早在1996年就被判定為海砂屋，住戶說，「等了30年終於盼到重建。」

正光花園新城是桃園市首例海砂屋公辦都更案，也是桃園都更歷史里程碑，過去因社區各棟海砂屋狀況輕重不同，且土地及建物產權複雜，遲遲未能取得重建共識，桃園市住都中心去年4月揭牌後，歷時9個月即協助社區突破長達30年的整合困境，透過市府與住都中心全力支援，提供住戶精準財務試算與建築模擬，短短兩週即跨越招商門檻，同意戶比例現已突破95%。

請繼續往下閱讀...

張善政表示，正光花園新城過去難以重建，主要是容積獎勵不具誘因，去年成立住都中心後有了公權力工具，加上防災都更提供海砂屋額外的容積獎勵，兩大因素讓重建案達到高比例住戶同意，幾年後就可以有新的、安全的家，市府也將持續推動其他海砂屋或不安全住宅重建案。

桃園市住都中心執行長邱英哲表示，正光花園新城為中心首件擔任實施者的案例，出資人春福建設將投入58.87億元，更新後總價值估達96.83億元，195戶中還有約9戶未同意，主要在選屋等方面仍有考量，但住戶陸續都有來諮詢，從簽約到動工還有1年多時間，期間將舉辦公聽會、公展、聽證會等程序，讓住戶充分提出疑問。

邱英哲表示，全案預計2033年完工入厝，將興建3棟地上24層、地下4層的住宅大樓，共計564戶，除了確保每戶均可配選汽機車位，也留設1250坪開放空間以提升街廓視野，工程品質上則要求取得耐震標章、銀級綠建築、一級建築能效標章，並提供優於一般建案的10年防水保固，完工後與北側正光路警察宿舍公辦都更案，將成為桃園舊市區再生的指標軸帶。

住都中心表示，目前以公辦都更開發的海砂屋社區，除正光花園新城，桃園區中平集賢社區第1階段已有高度同意比例，將進行建物量體模擬、財務方案初步評估，龜山區金山社區則達招商門檻，已在招商前置作業。

正光花園新城公辦都更案，將興建3棟地上24層、地下4層的住宅大樓，共計564戶，圖為模擬圖。（住都中心提供）

正光花園新城公辦都更案，將興建3棟地上24層、地下4層的住宅大樓，共計564戶，圖為模擬圖。（住都中心提供）

正光花園新城公辦都更案預計2028年動工。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法