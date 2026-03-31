內湖素食名店遭指價格不透明 實測夾7菜1主食要價320元

內湖港墘路「秀羽素食」創始店發生消費爭議，有民眾在社群平台表示，自己購買兩個便當，豈料結帳金額竟高達646元。（記者孫唯容攝）

內湖港墘路「秀羽素食」創始店發生消費爭議！有民眾在社群平台表示，自己購買兩個便當，豈料結帳金額竟高達646元。記者實地走訪店家用餐，一盤自助餐包含7樣菜色、米粉，要價320元；不過現場直到下午3點仍有3組民眾用餐，步出餐廳時皆表示，菜色美味。

有消費者在社群平台Threads指出，自己茹素近20年，卻在內湖港墘路「秀羽素食創始店」遭遇不透明的計價方式，店內完全沒有明確標示每公克的計價標準，購買兩個便當結帳金額竟高達646元，連白飯都要秤重量，假設自己當時添飯肯定超過700元。文章引起大批網友共鳴，也有民眾指出在Google評論價格太高昂，令人卻步。

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「秀羽素食」現場提供38道菜色，從涼菜、炸物到白菜獅子頭皆有提供，菜色多元，主食部分還有炒飯、炒米粉以及白飯，並附贈味噌湯、甜湯。記者實際夾取蓮藕、白菜、豆皮、苦瓜等共7樣菜色共300元，半碗米粉要價20元，後續再裝一碗白飯17元，菜盤與主食分別以白盤、碗透過秤重計價，不過現場夾菜前，並無公告計價方式，民眾無法得知，消費者需待結帳時，才能得知計價方式。

北市主任消保官林傳健說明，餐廳自助餐之計價方式，是秤重、還是按種類分別計價，應在營業場所以適當方式充分揭露，並在結帳前告知消費者計算過程及總額，其中如業者是採秤重方式計價，應針對秤重之單位及單價，以及特定菜色或米食是否有其他加價完整揭露於營業場所。如有違反，本案店家恐涉違反本市消費者保護自治條例第9條規定，依命改善未改善者，依規定最高可處10萬元罰鍰。

記者實地走訪店家用餐，共夾取蓮藕、白菜、豆皮、苦瓜等7樣菜色300元，半碗米粉要價20元。（記者孫唯容攝）

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