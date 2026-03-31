彰縣花壇鄉普發現金6千元 4.2萬鄉民最快5月底領到

彰化縣花壇鄉民代表會今天無異議通過「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟金自治條例」草案，將普發現金給4萬2千多元鄉民，每人6千元現金。（圖由翁啟祐提供）

彰化縣花壇鄉民代表會今（31日）開會，無異議通過花壇鄉公所所提「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟金自治條例」草案，決議普發全體4萬2000多名鄉民每人6000元現金，總經費約2億5800多萬元，預計最快5月底、6月初可發放。

今天代表會10位代表全數出席，對提案沒有任何反對聲音，現場氣氛輕鬆，通過後鄉代們也紛紛露出笑容。代表會與鄉公所對發放振興經濟紓困金立場一致，認為可在不影響整體財政前提下，直接把資源回饋給鄉民。

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鄉民代表翁啟祐表示，這筆錢來自節省開支與既有稅收，沒有舉債、沒有負債，符合還稅於民的原則，在鄉庫仍可維持1億8000萬至2億元餘裕下，他個人全力支持，也很高興獲得代表會與公所共識通過。

提案通過後的自治條例規定，只要在今年3月1日前設籍花壇鄉，每人可領取6000元振興經濟金。提案基於國際局勢動盪不安，包括美國關稅政策調整、中東戰火衝突導致原油及物價波動，對民生消費造成壓力，希望透過現金發放，減輕生活負擔，也活絡地方經濟。

花壇陳姓鄉民說，他們一家4口可領到2萬4000元，真的很有感，「很多公共建設小老百姓其實用不到，也不知道錢花到哪裡，6000元現金至少摸得到、用得到，這樣比較實在」，身為花壇人覺得很幸運。

李姓鄉民也表示支持，她直言「錢沒人嫌少」，以往看到其他鄉鎮發現金就很羨慕，這次終於輪到花壇，當然要按讚支持，希望真的能儘快發放，讓鄉民早點受惠。

鄉公所指出，後續將依程序向代表會提出經費墊付案及發放作業，力拚在最短時間內，把這筆振興現金送到鄉民手中。

花壇鄉代表會今天通過花壇鄉公所發放振興經濟紓困金草案，公所、代表會立場一致，10位代表全部無異議通過。（圖由翁啟祐提供）

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