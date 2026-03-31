壞了先別丟！台南維修咖啡館回歸 志工陪你動手修

南市藏金閣推動維修再生行動，志工免費修小家電，若需更換零件，費用由民眾負擔。（圖由南市環保局提供）

「台南維修咖啡館」今年再度啟動！為推動資源循環與惜物文化，台南市環保局延續去年與在地志工團體合作成果，今年持續以藏金閣1館為核心據點，推動維修服務與推廣活動，並首次推出「DIY維修陪伴」，鼓勵民眾從日常生活開始，以「修理代替購買」，一起實踐循環經濟。

環保局表示，去年共辦理10場維修服務，累計成功修復約173件物品，志工參與達114人次，顯見受到歡迎。今年持續打造「以修代買」的永續生活新日常，將配合藏金閣1館奇數月拍賣日辦理維修服務，共4場次，日期為5月23日、7月25日、9月12日及11月28日。活動採報名制，分別於5月15日、7月15日、9月1日及11月15日上午8時，在藏金閣粉絲專頁開放登記，額滿為止。

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此外，今年也全新推出「DIY維修陪伴」活動，從4月至12月，每月第2週星期三下午2點至5點在藏金閣1館舉行。民眾不需事先報名，只要帶著需要維修的物品到現場，在志工陪伴與指導下親自動手修復，不僅能學習實用的修理技巧，也能慢慢培養自己動手修繕的習慣。

環保局藏金閣長期致力於推動二手物資再利用與資源循環，透過結合維修推廣活動，希望延續「惜物愛物」的精神，鼓勵民眾一起響應「以修代買、以用代棄」的綠色生活方式。

環保局長許仁澤表示，藏金閣除了持續推動二手家具再生，也結合環境教育與多元體驗，打造兼具環保與生活感的特色場域，歡迎大家多來走走逛逛，不僅能挖寶找到再生好物，也能一起實踐惜物愛物的綠色生活。

南市藏金閣結合再生與環境教育，打造綠色生活場域。（圖由南市環保局提供）

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