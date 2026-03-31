為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    壞了先別丟！台南維修咖啡館回歸 志工陪你動手修

    2026/03/31 16:20 記者洪瑞琴／台南報導
    南市藏金閣推動維修再生行動，志工免費修小家電，若需更換零件，費用由民眾負擔。（圖由南市環保局提供）

    南市藏金閣推動維修再生行動，志工免費修小家電，若需更換零件，費用由民眾負擔。（圖由南市環保局提供）

    「台南維修咖啡館」今年再度啟動！為推動資源循環與惜物文化，台南市環保局延續去年與在地志工團體合作成果，今年持續以藏金閣1館為核心據點，推動維修服務與推廣活動，並首次推出「DIY維修陪伴」，鼓勵民眾從日常生活開始，以「修理代替購買」，一起實踐循環經濟。

    環保局表示，去年共辦理10場維修服務，累計成功修復約173件物品，志工參與達114人次，顯見受到歡迎。今年持續打造「以修代買」的永續生活新日常，將配合藏金閣1館奇數月拍賣日辦理維修服務，共4場次，日期為5月23日、7月25日、9月12日及11月28日。活動採報名制，分別於5月15日、7月15日、9月1日及11月15日上午8時，在藏金閣粉絲專頁開放登記，額滿為止。

    此外，今年也全新推出「DIY維修陪伴」活動，從4月至12月，每月第2週星期三下午2點至5點在藏金閣1館舉行。民眾不需事先報名，只要帶著需要維修的物品到現場，在志工陪伴與指導下親自動手修復，不僅能學習實用的修理技巧，也能慢慢培養自己動手修繕的習慣。

    環保局藏金閣長期致力於推動二手物資再利用與資源循環，透過結合維修推廣活動，希望延續「惜物愛物」的精神，鼓勵民眾一起響應「以修代買、以用代棄」的綠色生活方式。

    環保局長許仁澤表示，藏金閣除了持續推動二手家具再生，也結合環境教育與多元體驗，打造兼具環保與生活感的特色場域，歡迎大家多來走走逛逛，不僅能挖寶找到再生好物，也能一起實踐惜物愛物的綠色生活。

    南市藏金閣結合再生與環境教育，打造綠色生活場域。（圖由南市環保局提供）

    南市藏金閣結合再生與環境教育，打造綠色生活場域。（圖由南市環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播