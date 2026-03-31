新竹市立動物園兒童節連假活動多 4/4入園12歲以下免費

歡慶兒童節，新竹市立動物園4/4入園12歲以下兒童可免費。（記者洪美秀攝）

歡慶兒童節，新竹市立動物園今年兒童節連假期間（4月3日至6日）推出兒童節活動，有故事劇場、魔術表演、動物園好聲音、猛獸導覽團和吉祥物「河馬樂樂」見面會等活動，4月4日更加碼開放12歲以下兒童免費入園，邀家長帶孩子來動物園，體驗歡樂兒童節。

動物園表示，兒童節連假期間，動物園在大鳥籠廣場每天安排2場兒童劇演出，並有免報名的動物導覽解說活動，在猛獸區及河馬區集合開講，將由專業人員帶領民眾近距離認識動物生態。所有活動皆為免費參與，且兒童節連假期間（4月3日至6日），動物園與昆蟲館都正常開放，4月6日不休館。動物園開放時間是每日9時至17時，最後入園時間為16時20分；昆蟲館開放時間為每日10時至17時。

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動物園說明，昆蟲館在兒童節連假期間推出多項近距離互動課程，有甲蟲王者、毛茸茸動物、掠食動物等近距離互動課，讓小朋友在專業引導下深入認識各類生物。此外，現場也開放報名水豚與袋鼠餵食體驗課程，可洽台灣昆蟲館新竹館官方網站查詢。

歡慶兒童節，新竹市立動物園4/4入園12歲以下兒童可免費。（記者洪美秀攝）

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