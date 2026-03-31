兒童節連假好好玩 「新北兒童卡」免費搭雙北捷運

市府自2018年起推出「新北兒童卡」，除了提供大眾運輸優惠，也結合鮮奶幸福週作為兌領憑證。（資料照）

4月3日到4月6日為今年度兒童節連假，新北市交通局長鍾鳴時表示，市府自2018年起推出「新北兒童卡」，盼助家長減輕負擔之餘，也培養孩子搭乘大眾運輸習慣，今年兒童節連假期間，持新北兒童卡的小朋友可不限次數免費搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌；另外，桃園捷運也加碼優惠，從4月1日到5月31日持卡同樣免費搭乘，親子出遊更便利。

交通局簡任技正吳政諺介紹，戶籍為新北市，或就讀新北公私立國小的6至12歲學童都可以申辦新北兒童卡，國小一年級新生由學校統一發放，家長也可到各區公所申辦；政策開辦至今，每年發卡量達3.5萬多張，市府每年補貼金額4千萬餘元，提供持卡兒童搭乘雙北捷運4折、桃園及高雄捷運5折、公車及台鐵半價等票價優惠外，今年起也結合「新北鮮奶幸福週」政策，作為國小學童每週領取飲品的憑證，一卡多用。

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為使服務更便利，吳政諺表示，新北兒童卡自9月起升級為二代卡，二代卡採用新晶片與感應技術，讓交易速度更快、資料安全性更高，也支援手機近場通訊（NFC）功能，家長可以在家使用NFC功能手機感應卡片自動加值、查詢交易紀錄、查詢卡片餘額等，也可藉此為孩子設定TPASS基北北桃1200都會通定期票，不必特地跑一趟超商或捷運站辦理；今年9月入學的約3萬名小一新生開學即可領取新卡。

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