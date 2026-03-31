注意！搭機每人限帶2顆行動電源 4家國籍航空公司新規一次看

國際民航組織（ICAO）27日宣布，每名旅客搭機最多可攜帶2個行動電源，且禁止在飛行途中使用。雖然目前我國未加入ICAO，但國籍航空紛紛宣布跟進，其中中華航空、長榮航空今（31日）起開始實施，星宇航空、台灣虎航則是自明天（4月1日）開始實施。示意圖。（資料照）

國際民航組織（ICAO）27日宣布，每名旅客搭機最多可攜帶2個行動電源，且禁止在飛行途中使用。雖然目前我國未加入ICAO，但國籍航空紛紛宣布跟進，其中中華航空、長榮航空今（31日）起開始實施，星宇航空、台灣虎航則是自明天（4月1日）開始實施。

去年南韓釜山航空一架班機在釜山金海機場起飛前，機尾突然起火，全機176人緊急疏散，7人受傷，南韓政府初步調查顯示，事故原因很可能是行動電源短路自燃。之後，包括漢莎航空集團（Lufthansa Group）和南韓等多家航空公司，已陸續對行動電源祭出限制措施。目前我國國籍航空均禁止旅客於航班中使用行動電源。

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華航表示，目前已禁止航程中使用行動電源，並將依照國際民航組織規範，今天（31日）起每位旅客只能攜帶2顆行動電源。建議旅客詳閱華航網站有關電子產品使用須知，並配合機場安全檢查。

長榮航空表示，依據國際民航組織發布最新鋰電池行動電源相關規範，今天（31日）起每個人最多可攜帶2個行動電源上機，相關資訊請參見長榮航空官網行李注意事項的限制及禁止攜帶物品。

星宇航空指出，配合民航主管機關相關規定辦理，目前預計4月1日起每位旅客最多只能攜帶2個鋰電池行動電源，不可托運且應隨身攜帶、勿置於座位上方置物箱；同時全程禁用、且禁止充電。

虎航表示，依據國際民航組織發布最新鋰電池行動電源相關規範，4月1日起零時航班開始，每個人最多可攜帶2個行動電源上機。

桃機公司副總經理余崇立也表示，民航局近日已召開會議，桃園機場將配合在報到櫃台、機場廣播及告示牌等協助航空公司宣導，同時也會請免稅商店主動告知攜帶規定，也呼籲旅客配合相關規定。

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