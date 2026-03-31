生不如死！ 彰化大城鄉連廢3校 公所卻砸錢蓋靈骨塔自救會抗議

大城鄉第六公墓增建第二納骨塔辦理第一次開標作業，「頂庄反二塔自救會」動員數十人衝到鄉公所抗議。（記者陳冠備攝）

活人沒學校，死人一直來！彰化縣大城鄉頂庄村4年多前因人口流失，裁撤頂庄國小，令居民不滿鄉公所不重視教育，如今鄉公所規劃1.03億元，要在頂庄村第六公墓興建第二座納骨塔。今（31日）辦理第一次開標作業，「頂庄反二塔自救會」動員數十人衝到鄉公所抗議，怒喊「活人不救、只顧死人」，質疑公所決策不公，揚言抗爭到底。

彰化縣大城鄉人口嚴重流失，在2021年至2023年間裁撤永光、頂庄跟譚墘國小，三年撤三校，村民發動數十次陳請到縣府、教育部等單位都改變不了。結果隔年，大城鄉公所以當地塔位飽和為由，編列預算1.03億元，要在頂庄村第六公墓加蓋納骨塔，當地村民不滿痛批，「一塔又一塔」、「我們生不如死！」。

請繼續往下閱讀...

自救會長許國成表示，大城鄉已有兩座納骨塔，其中一座2013年就在頂庄村，現在又蓋第二座，根本是「欺負小村」。他指出，納骨塔將導致當地房地價下跌，且頂庄村地層下陷、每逢大雨就淹水，根本不適合再蓋塔。

村民更激動表示，現有納骨塔已讓村莊「陰盛陽衰」，新建的15公尺高塔將成為全村最高建物，壓迫周邊低矮的三合院與透天厝，造成巨大精神壓力。「學校拆了，靈骨塔一直蓋，我們難道生不如死嗎？」

對此，大城鄉公所回應，第一納骨塔僅剩約200個「頂天立地」（最高或最低層）的塔位，民眾幾乎都不會選，確實有新建需求。目前規劃在頂庄村第六公墓增建第二納骨塔，總經費約1億310萬元，工程已完成主管機關核定，並於今日辦理首次開標，預計最快4月底動工，完工後可提供約1萬6000個塔位。

大城鄉公所規劃1.03億元，要在頂庄村第六公墓興建第二座納骨塔。（圖翻攝頂庄反二塔自救會臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法