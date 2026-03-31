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    首頁 > 生活

    大溪某豆干廠再爆偷排染白茄苳溪 桃市環局告發並令停工

    2026/03/31 16:00 記者鄭淑婷／桃園報導
    大溪豆干廠又被檢舉偷排廢水，環保局稽查人員到場採樣化驗，並前往豆干廠稽查。（環保局提供）

    大溪豆干廠又被檢舉偷排廢水，環保局稽查人員到場採樣化驗，並前往豆干廠稽查。（環保局提供）

    桃園市大溪區1間豆干廠屢被檢舉排放廢水污染茄苳溪，3月初才被檢舉，本月28日又被發現偷排，桃市府環保局表示，接獲陳情後隨即派員前往稽查，並依水污染防治法告發業者，最高可處600萬元罰鍰，並已令業者全部停工。

    網友發文指出，該豆干廠28日又開始排放廢水，環保局說要裝設監視器但效果如何？里長正在整治下游河川，結果上游一天到晚排放廢水，茄苳溪都被染成白色。

    環保局表示，接獲民眾陳情後即派員前往茄苳溪及流域周邊進行稽查，現場檢測溪水水質，未發現重金屬，水質數值大致正常，惟水色略顯混濁，並有些微異味，續至豆干廠進行稽查，業者已達應申請水污染防治許可標準（每日20公噸以上），卻未取得相關許可文件，即從事食品製造並將廢水排入茄苳溪，已依水污法第14條告發，依同法第45條規定，可處新台幣6萬元以上600萬元以下罰鍰，並已令業者全部停工。

    此外，已要求業者儘速完成水污染防治許可申請，取得許可後才得恢復營運，將持續追蹤改善情形，並呼籲業者務必依法辦理相關環保許可，共同維護水環境品質。

    大溪豆干廠又被檢舉偷排廢水，環保局稽查人員到場採樣化驗，並前往豆干廠稽查。（環保局提供）

    大溪豆干廠又被檢舉偷排廢水，環保局稽查人員到場採樣化驗，並前往豆干廠稽查。（環保局提供）

    大溪豆干廠又被檢舉偷排廢水，環保局稽查人員到場採樣化驗，並前往豆干廠稽查。（環保局提供）

    大溪豆干廠又被檢舉偷排廢水，環保局稽查人員到場採樣化驗，並前往豆干廠稽查。（環保局提供）

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