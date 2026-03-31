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    首頁 > 生活

    全國社會工作專業人員表揚 楊祥鈺曾投入蘇迪勒風災、八仙塵爆等事故

    2026/03/31 15:50 記者翁聿煌／新北報導
    新北市社會局社工督導楊祥鈺獲副總統蕭美琴頒發資深敬業獎。（新北市社會局提供）

    新北市社會局社工督導楊祥鈺獲副總統蕭美琴頒發資深敬業獎。（新北市社會局提供）

    衛生福利部31日舉辦全國社會工作專業人員表揚，新北市社會局督導楊祥鈺投入社工20多年，歷經第一線個案服務、督導管理及政策推動等歷練，參與推動實物銀行、惜食分享網等創新服務，投入蘇迪勒風災、八仙粉塵氣爆案、虎豹潭溺水案、太魯閣號事故案等重大災害救助與關懷，即時整合公私部門資源提供協助，並培育人才與經驗傳承，強化社工專業，獲頒資深敬業獎。

    新北社會局5社工師獲獎

    新北市社會局共有5位社工師榮獲殊榮，除楊祥鈺榮獲資深敬業獎；另有蔡文婕、吳姍珊、陳玟伶與陳映潔等社工師獲頒績優社工獎，副總統蕭美琴到場致意，她表示打造溫暖良善的社會，有賴社工在第一線深耕而實現，社會穩固是有人在邊緣穩穩接住，無論是第一線或幕後督導的付出，都讓台灣這塊土地更柔軟堅強。

    社會局社工師蔡文婕，有15年資歷，服務近千戶家庭，秉持以家庭為中心及優勢觀點，協助弱勢家庭重建、提升自立。她曾協助一名多重身障者與家人以回收餿水為業，在接獲通報後深夜出勤，與身障者父母充分溝通後予以保護安置。

    高風險家庭服務管理中心吳姍珊，歷任三重社福中心等，長期深耕家庭暴力與脆弱家庭服務，積極整合資源，陪伴家庭度過困境。

    板橋第二社福中心督導陳玟伶，深耕弱勢家庭服務15年，透過親子理財課程與資源整合，提升家庭財務管理能力，強化支持系統。

    家庭暴力暨性侵害防治中心陳映潔投入保護性工作11年，展現高度專業與使命感，完成多起高風險個案安置，協助家庭重建，曾經接獲疑似人格違常不讓子女就學，且該子女身上多次出現不明傷口，她整合警政、醫療及司法等跨網絡資源，提供即時適切的處遇服務。

    新北市社會局長李美珍（後排左4）帶領5位獲獎同仁及社工、家防團隊接受中央頒獎表揚。（新北市社會局提供）

    新北市社會局長李美珍（後排左4）帶領5位獲獎同仁及社工、家防團隊接受中央頒獎表揚。（新北市社會局提供）

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