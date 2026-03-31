少雨影響 台南楠西梅嶺青梅產量銳減

楠西梅嶺青梅因少雨影響，產量銳減，爭取納入農業天然災害救助。（記者劉婉君攝）

台南楠西梅嶺的青梅產量受到少雨影響，部分果園結果率僅2至3成，初估未成熟青梅無法進入加工市場的比例恐逾5成，楠西區果樹產銷班班長賴榮信更估計產量剩下不到2成，爭取納入天然災害救助。農糧署南區分署長賴明陽表示，預計本週或下週初就會公告梅嶺地區可申請天然災害救助，但因減產情形有區域性差異，是否符合救助還是要視現勘的結果。

今年冬雨明顯偏少，目前春雨也不豐沛，對農業生產造成衝擊，立法委員郭國文今（31）日邀請農業部農田水利署署長蔡昇甫、農糧署南區分署長賴明陽、經濟部水利署副署長黃宏莆等人，到楠西區照興社區與農民座談，並爭取梅嶺青梅納入天然災害救助。

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賴榮信表示，梅嶺的梅樹雖然今年花況很好，但少雨造成減產，有的即使有結果，果實也很小，無法做成成品，高海拔地區的果園產量較好，中低海拔的果園有的甚至不到1成，他往年收購50至60萬斤的梅子進行加工，目前僅收購到4、5公斤。

賴明陽指出，梅嶺原有的林地變更為農牧用地，目前雖然相關程序尚未完成，但農糧署南區分局昨天現勘後，發現青梅減產事實很明顯，已建議市府提報天然災害救助，將針對林保署已公告的56筆187公頃面積，專案處理，比照農牧用地標準救助，預計這週或下週就會公告，但因減產情形有區域性差異，會依現勘結果，符合損害達到2成才會救助。

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