嘉南電腦3度捐贈消防器材 助竹北提升救災量能

嘉南電腦有限公司今年再斥資450萬元，捐贈1輛小型水箱消防車給新竹縣政府消防局，今天在縣府大廳舉辦捐贈啟用典禮。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣竹北在地企業-嘉南電腦有限公司，繼2020年及2021年分別捐贈縣府消防局2輛災情勘查車及1輛電動升降機救助器材車，今年再斥資450萬元，捐贈1輛小型水箱消防車，今天在縣府大廳舉辦捐贈啟用典禮。

副縣長徐元棟代表縣府感謝嘉南電腦公司添購消防車輛贈予消防局第一大隊高鐵分隊，讓消防救災工作增添新利器，民眾生命財產更有保障。

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徐元棟表示，竹北市人口持續成長，是全國「最大縣轄市」，消防員其肩上所擔負的重擔可謂重中之重。嘉南電腦公司董事長張育誠基於「取之於社會，用之於社會」的理念，慷慨解囊回饋鄉里，2020年花費200萬元捐贈第一大隊2輛災情勘查車，2021年再添購1輛車尾配有1000公斤的電動升降機救助器材車贈予竹北分隊，這次又斥資450萬元添購1輛小型水箱消防車贈予高鐵分隊，其低調行善之心值得敬佩。

新竹縣政府感謝張董事長今天承諾未來將持續支持消防局。張育誠於致詞時指出，此次捐贈的水箱消防車使用年限為8年，公司8年後會再捐贈1輛。

消防局長陳中振指出，這次捐贈的小型水箱消防車車體較小、機動性高，便於深入狹窄巷弄與人口密集區道路等地形，進行第一線火災搶救。車體水箱裝載約2000公升水箱及幫浦，適用於初期滅火、中繼供水，因具備高靈活性，通常被用於消防分隊的前線攻擊車，是前線執行火災搶救的重要工具。

小型水箱消防車機動性高，便於深入狹窄巷弄與人口密集區道路等，進行第一線火災搶救。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣副縣長徐元棟（中）代表縣府感謝嘉南電腦公司添購消防車輛贈予消防局第一大隊高鐵分隊。（圖由新竹縣政府提供）

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