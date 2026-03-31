桃機清明連假疏運估創新紀錄 單日旅運量上看16.2萬

為方便旅客掌握時間，機場公司導入「AI出發安檢人流統計」，於出境驗票口設置預估通關時間告示牌。（桃機公司提供）

週五開始就是四天清明連假，桃園機場公司表示，清明疏運6天預估總運量逾92萬人次，其中4月3日預估是連假疏運高峰，單日旅運量上看16.2萬人次，可望雙雙創下歷年清明節疏運新紀錄，提醒旅客提早3小時抵達機場，善用網路報到及自動通關（e-Gate）等智慧化服務，以提升通關效率並確保行程順暢。

桃機公司副總經理余崇立表示，今年清明連假疏運期間為4月2日至7日，預估總運量逾92萬人次，航班起降量約4590架次，日均運量約15.5萬人次，較去年同期15.2萬人次、成長約12.1%。預估4月3日為出境高峰，單日旅運量上看16.2萬人次，4月6日為入境高峰，約15.9萬人次。

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余崇立指出，桃園機場旅運量持續成長，今年春節疏運單日旅運量創歷史新高，截至本月10日已達1001萬人次，較2025年及2019年疫情前分別提前約8天及7天，顯示國際航空客運市場持續穩健成長，國人、國際旅客客運市場提升，目標今年總旅運量可達4918萬人次。

余崇立強調，為因應連假期間旅運高峰，機場公司已協同CIQS單位及機場大聯盟完成各項整備作業，包括加強監控航廈周邊道路、出境驗票口、安檢線、證照查驗、轉機安檢、入境檢疫等重點區域人流與交通狀況，並透過航班運量整點人數預報表每小時滾動更新運量預報，協助相關單位彈性調度人力與設施，提升整體疏運效率，協助旅客順利通關。

余崇立指出，為方便旅客掌握時間，機場公司導入「AI出發安檢人流統計」，於出境驗票口設置預估通關時間告示牌，以「人像數量」及「顏色燈號」呈現安檢等候情形；旅客亦可透過桃園機場官方APP查詢「安檢等候時間」，建議提前掌握現場狀況並儘早完成安檢作業。

機場公司提醒，連假尖峰時段報到、行李託運、安檢及入境行李提領等流程均可能出現排隊情形，建議旅客預留充足時間辦理相關手續；另，提醒行李綁帶應穿過提把固定，避免輸送過程中脫落或造成異常，並請旅客於安檢前先行淨空水瓶，取下外套、帽子、圍巾及皮帶，將筆記型電腦取出，以便加速通關流程。

桃機公司副總經理余崇立表示，今年清明連假疏運期間預估總運量逾92萬人次，提醒旅客確保護照效期等，以便開心出遊。（記者黃宜靜攝）

機場公司建議旅客，預留充足時間辦理相關手續，並請旅客於安檢前先行淨空水瓶，取下外套、帽子、圍巾及皮帶，並將筆記型電腦取出，加速通關流程。（桃機公司提供）

桃園機場公司表示，清明疏運6天預估總運量逾92萬人次。（資料照，記者黃宜靜攝）

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