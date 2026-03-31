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    首頁 > 生活

    促進會籲完整保存南山公墓文化地景 批市府急推遷葬作業

    2026/03/31 15:25 記者洪瑞琴／台南報導
    南山公墓文資保護，民間團體憂心。（記者洪瑞琴攝）

    南山公墓文資保護，民間團體憂心。（記者洪瑞琴攝）

    針對南山公墓文資保存爭議，「南山國家墓葬歷史生態園區促進會」今（31）日表示，南市政府雖多次強調「保存與整理並重」、「尊重歷史紋理」、「審慎評估」，但在文化資產調查報告尚未公開、完整保存方案尚未提出、社會對話也未充分展開的情況下，市府卻已持續推進遷葬與相關整地作業，令人憂心。

    促進會指出，南山公墓並非一般可整平分區處理的土地，而是台灣現存歷史最悠久、跨越400年的墓葬文化地景，不僅承載數萬家族的祖先記憶，也見證台南城市發展的歷史脈絡。因此若要談「保存」，不應只停留在零星墓塚的保留或事後補救式整理，而應提出以整體文化與環境保存為核心的「墓葬歷史生態園區」規劃。

    促進會也提出訴求，包括立即公開文化資產調查報告，讓社會大眾能在完整資訊基礎上進行公共討論；他們並不反對環境整頓或公共安全管理，但不能把環境整理當作遷葬或開發的前置手段，逐步清除墓區。

    此外，促進會主張南山公墓的價值並不只在少數被挑選出的古墓，而是在整體墓葬群、地形地貌、水文生態、祭祀文化與城市集體記憶所構成的文化地景。促進會並要求市府立即暫停C區限期5月遷葬公告。市府一方面表示尚未定案、仍在審慎評估，另一方面卻持續推動C區遷葬與整理，做法前後矛盾。

    南市文化局表示，民間提報上百處文資調查，尚有24處相關審議仍在進行中，尚非最終結論，為避免審議期間可能對潛在文化資產造成干擾或損害，依程序在審議完成前暫不公開。民政局表示，整理的是空墓，文資審議中的墓未動。

    目前墓地審議件數。（南市文資處提供）

    目前墓地審議件數。（南市文資處提供）

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