陽明交大附中學生個申一階亮眼 2學生錄取國際頂尖大學

陽明交大附中校長陳瑞榮（中）與班導師和英文老師，一起祝賀錄取國際頂尖大學的學生邁向國際。（陽明交大附中提供）

115學年度大學入學個人申請第一階段篩選於今日揭曉，陽明交大附中表示，該校學生成功通過篩選計1101個校系，其中電資學群合計通過401人次，競爭極為激烈的醫學等相關校系也通過52人次；另有2名學生分別錄取新加坡國立大學、香港中文大學工商管理學士綜合課程。

陽明交大附中表示，學校推展以國內頂尖大學為主軸的深度國際化升學，學生自主選擇自己能力所及的「在地在家國際教育」方式，結合AP考試、ewant與APX考試、外師教學、全英或雙語教學、國際雙聯學制、國際學生交流互訪、國際遊學團與教育旅行等國際化資源，讓學生於高中階段在地在家與家人相伴，也能成為擁有理解、交流與合作能力等國際移動力的新世代人才。

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陽明交大附中表示，該校114學年成立「電機資訊實驗班」，透過校內紮實的資訊教育、數理實驗與專題實作，在115學年度大學入學個人申請第一階段篩選表現亮眼，電資學群（含電機、資工、機械、通訊、光電等相關科系）通過人次共計401人次，佔總通過人次約36.4%。

此外，通過陽明交通大學、台灣大學、清華大學、成功大學、政治大學及醫學相關校系等指標性頂尖大學共計201人次。競爭極為激烈的醫學等相關校系通過52人次。校方也將於115學年成立「生物醫學實驗班」。

另外，已有2名學生率先跨越國際頂尖名校門檻，江姓學生錄取新加坡國立大學（QS全球第8名、亞洲第1名），陳姓學生則錄取香港中文大學（QS全球第32名）工商管理學士綜合課程。

校長陳瑞榮表示，感謝教師團隊長期以來的辛勤耕耘，陪伴學生落實夢想。未來學校將持續深化多元課程，厚植學生的跨域素養與自主學習力。他也期許所有通過一階篩選的同學，在接下來的二階面試中保持自信，順利錄取理想校系。

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