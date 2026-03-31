資收換現金 原木家具可享折扣帶回家

今年彰化縣環保局的「環保淨零嘉年華」活動鼓勵民眾以物易物，把還能使用且狀況不錯的家具帶回家。（圖由環保局提供）

彰化縣環保局秀水巨大廢棄傢俱回收廠將展售由傳統老師傅手工修復的再生家具，全是原木打造，包含四、五、六年級生求學時代最有感的國小課桌椅、小板凳，還有散發木頭香的檜木面紙盒、隔熱墊及筆筒，價格相當親民，從60元銅板價到2、300元都有，連質感的檜木面紙盒也是千元有找。

除了用現金購買，民眾還有更省錢甚至不用花錢的方法，只要把家裡的廢電池、高壓容器等資源回收物帶來現場，就能兌換點數折抵現金。回收物帶得越多，折抵金額越高，甚至有機會一毛錢都不用花，直接把帶著木頭香的原木家具帶回家。

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環保局表示，民眾只要帶家中的資源回收物到現場，即可兌換點數（1點折抵1元）兌換標準為小家電或3C用品每件20點、生活小物每公斤10點、書籍文具每公斤5點、高壓容器（如瓦斯罐）每10罐5點、乾電池每公斤5點。資收物帶得越多，家具折扣越多，甚至能直接免錢換走。

此外，為推廣廚餘堆肥，現場完成環保問答即可累積點數，免費兌換由廚餘轉化而成的「彰化1號」有機肥料（每包2.5公斤）。

這場名為「環保淨零嘉年華」活動於4月12日上午9點30分到下午4點，在永靖成美文化園區登場，環保局邀請大家一起挖寶，在生活中實踐廢棄物循環再利用。

活動現場販售由木工師傅手工修復完成的原木家俱，可憑點數折抵價格，點數多有機會不花錢就能把心儀的家具帶回家。（圖由環保局提供）

修復完成的原木家具價格親民，從銅板價到百元紙鈔都有。（圖由環保局提供）

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