縣長還錢來！ 雲林新興發電廠每年2億回饋金 議員質疑被「暗槓」

台西新興發電廠占地226公頃，設置68萬片太陽能板，年發電量3.7億度，是全台最大的地面式太陽光電場。（記者黃淑莉攝）

民進黨雲林縣議員顏嘉葦今（31）日與雲林第5選區議員參選人郭佩瑄及多名台西鄉親召開「縣長還錢來」記者會，質疑台西新興發電廠每年超過2億元光電回饋金被縣府「暗槓」，要求回饋金應留在台西及海口，並訂定雲林縣綠能回饋金自治條例。

新興發電廠位在台西外海雲林離島工業區內，占地226公頃，設置68萬片太陽能板，年發電量3.7億度，每年約可供9萬戶家庭電量，是全台最大的地面式太陽光電場。

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記者會上與會鄉親高喊「取之台西、用之海口、還我2.4億」，顏嘉葦指出，新興發電廠是台西的金雞母，電廠每年約有2億元的回饋金應取之台西用之海口，縣府至少留一半在台西做為地方發展、社會福利用，其他也應分給鄰近鄉鎮，另每筆回饋金使用都要公開透明，最重要是制定綠能回饋金自治條例，把回饋金制度。

顏嘉葦強調，縣府要辦活動、鋪路、橋梁維修，她都很支持，但這些本來就是縣府應編列的經常門科目，與回饋金的本質是不同，要求這筆取之於台西的光電回饋金要真正用在台西。

郭佩瑄補充說，依據再生能源發展條例規定，光電設施設置的地方優先照顧，回饋金的宗旨就是要回到地方，照顧在地鄉親，促進永續發展，要「縣要還錢來」不是要挑起對立，是要把方向導正，回饋金回到地方才是正本清源。

對此，雲林縣府建設處指出，相關回饋金補助對象及用途，均符合經濟部產業園區訂定的撥付作業要點，依「光電回饋金撥付作業要點」，這筆回饋金50%撥付給彰化縣及雲林縣政府，並以案場所在地鄰近鄉鎮為優先回饋對象，縣府再依「雲林離島工業區太陽光電開發案電價競標回饋金分配計畫」明定回饋金將用於麥寮、台西、崙背、東勢、四湖鄉、口湖鄉、水林及北港等8個沿海鄉鎮，該分配計畫已獲經濟部核定同意。

雲林縣議員顏嘉葦與議員參選人郭佩瑄召開記者會，要求台西新興發電廠每年逾2億元回饋金取之台西要用在海口。（記者黃淑莉攝）

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