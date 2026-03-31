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    首頁 > 生活

    高鐵台北高雄票價可漲到1780元 新世代列車到位後就會調

    2026/03/31 15:05 記者吳亮儀／台北報導
    交通部公布費率檢討方案，高鐵票價可調整，但高鐵公司早已宣布，在新世代列車未上線前，不會調整票價。（記者吳亮儀攝）

    交通部公布費率檢討方案，高鐵票價可調整，但高鐵公司早已宣布，在新世代列車未上線前，不會調整票價。（記者吳亮儀攝）

    交通部每年定期公告最新物價檢討，並調整高鐵票價費率，今年北高最高可調到1780元，與目前的台北-左營1490元多了290元。雖然高鐵票價北高最多可漲到1780元，但高鐵董事長史哲去年就已定調，要等新世代列車全數到位後，才會啟動票價調整。

    交通部每年依合約定期在4月前公布最新物價、檢討高鐵基本費率，高鐵票價可依照費率調漲或凍漲，要調整票價需經過董事會同意。雖然交通部每年都公布費率調整，但公告的費率僅供參考，高鐵公司仍維持現行費率和票價。

    台灣高鐵公司董事長史哲去年就已公開說明，等到高鐵公司購買的12列新世代列車上線後、舊列車汰舊換新、服務品質都有提升後，才會啟動票價調整，「現在講票價調漲都太早，民眾會批評『服務都沒提升、新車都沒來，憑什麼調漲票價』？」

    目前台灣高鐵有34組列車，型號都是700T。高鐵公司向日立東芝聯盟採購的12輛新世代列車是新幹線最新款列車N700S，並做成台灣版本的「N700ST」。

    第一列新世代列車預計在今年7月從日本出廠、8月運抵台灣，明年8月第一列新世代列車才能正式上線營運，之後剩餘11列列車陸續上線，並開始汰舊換新舊列車，屆時就無法迴避票價調漲。

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