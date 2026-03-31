觀光熱度持續升溫 兒童、清明連假台南訂房逾8成

連假將至，台南市政府稽查旅宿房價。（台南市政府提供）

兒童、清明連假即將到來，南市觀旅局統計，目前旅宿訂房率已達約8成，部分飯店突破9成。為防止旅宿業者哄抬房價或違規收費，市府針對房價揭露、計價方式及訂房資訊透明度進行查核，同步加強法令宣導。

觀旅局長林國華表示，據連假前10天抽樣統計，台南旅宿訂房率達約8成，部分飯店突破9成。由於仍有民眾習慣於假期前夕才安排行程，加上業者持續接受訂房，預估住房率可望再提升。整體連假期間住宿市場表現穩健，觀光熱度持續升溫。

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市長黃偉哲表示，連假期間台南各地推出多元旅遊亮點，從繽紛花海、在地小吃到藝文展覽，應有盡有。春季百花盛開，結合各行政區獨特的人文風情，無論親子同遊或輕旅行皆相當適合，讓旅客在漫遊之中，細細品味台南獨有的生活節奏與文化底蘊。建議旅客可安排「住一晚、玩兩天」，甚至「住兩晚、深度旅遊」，放慢步調，深入體驗城市魅力。

此外，也建議善用「台灣好行」等大眾運輸工具串聯各大景點，不僅便利，也有助於減緩車潮壅塞，提升整體旅遊品質。

本次稽查重點包含實際收費是否超過報備房價，以及訂金收取與退還是否符合定型化契約規定等。初步查核結果未發現違規情形。部分旅宿業者反映，目前多採用AI輔助動態訂價機制，依市場供需即時調整房價。市府建議，民眾若希望享有較具彈性的訂房選擇及優惠房價，應及早規劃行程與訂房。

連假將至，台南市政府稽查旅宿房價。（台南市政府提供）

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