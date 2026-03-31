深耕社工界40餘年！賴兩陽獲特殊貢獻獎 蕭美琴讚「制度前行的引擎」

東華大學民族發展與社會工作學系退休教授賴兩陽深耕社工領域40餘年，今日獲頒衛福部社工人員特殊貢獻獎。（記者塗建榮攝）

台灣社會如今面臨許多重大挑戰與問題，社工始終在第一線陪伴弱勢家庭走過最難的時刻。東華大學退休教授賴兩陽深耕社工界40餘年，今日獲頒衛福部社工人員特殊貢獻獎。副總統蕭美琴說，賴兩陽長久以來持續將第一線經驗轉換為政策建議，可說是「國家制度永續前行的引擎」。

東華大學民族發展與社會工作學系退休教授賴兩陽深耕社工領域40餘年，曾在第一線擔任社工，後來轉往學術領域發展。賴兩陽說，他從主流社工領域到後來研究原住民社工領域的初衷始終如一，他一直堅信社工是值得投入的志業，但作為社工，要有助人行善的價值觀才能做得久。

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賴兩陽提到，社工要一直和弱勢族群相處，過程中要直面這些個案的所有人生挫折，並接住這些經歷與情緒，如果助人的想法與理念不夠堅韌，可能會覺得有點痛苦，而一些社會案件，比如兒虐、家暴事件等，有時也會讓社工感到灰心，尤其大眾有時會把不幸事件歸咎於社工，「這實在不太公平。」

對於社會工作，賴兩陽說，社工是社會安全網的一部分，而近年來社工專業制度不斷往前進，社會大眾也應該了解社會工作的專業與限制，但社會工作一直面臨人力短缺的問題，政府與相關單位應該持續充實社工人力，改善社工薪資等物質條件待遇，並提供心理支持等支持機制作為配套。

副總統蕭美琴表示，社工是台灣最安定也最溫暖的力量，沒有專業社工的精準評估與人性化陪伴，就無法貼近民眾的需求與生活，解決其真實的困境，賴兩陽為基層建構服務指引，將實務經驗轉為推動國家政策的基石，「讓社工不只是生命低谷的引路人，也是國家制度永續前行的引擎。」

蕭美琴說，當前台灣面臨眾多挑戰，社會問題樣貌比以往更錯綜複雜，政府透過社會安全網2.0計畫因應，希望相關預算得到立法院支持，政府也會提供完善的薪資補助、留任機制，確保每一位社工在合理待遇下發揮專業，在第一線承接他人淚水與辛酸時，也能被國家照顧。

衛福部次長呂建德補充，台灣如今面臨數位暴力威脅與少子化、超高齡化等諸多挑戰，政府也推動社安網2.0，強化獨老、新手父母、近貧家庭服務，並大幅提高相關預算，未來亦將增聘近萬名社工專業人員，並與考選部協調，針對社工人員精簡考科、廣納人才，改善留任機制與薪資補助。

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