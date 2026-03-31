再見台北動物園馬來熊！ 「小熊妹」、「熊霸」平安抵達日本

馬來熊「小熊妹」前往日本。（圖由台北動物園提供）

台北市立動物園熱帶雨林區的馬來熊姊弟「小熊妹」、「熊霸」在3月30日啟程赴日，當天下午平安抵達日本札幌市円山動物園，將帶著大家的祝福展開保育大使的新生活。

台北市立動物園與日本北海道札幌市円山動物園自2013年締結友好協定，合作跨國野生動物保育及動物照養技術等專業工作，例如兩棲爬蟲館的揚子鱷和箭毒蛙即是自日本円山動物園來到台北。此次馬來熊族群交流也是在東亞區域整體馬來熊域外保育族群考量下，調度台北動物園的馬來熊前往日本動物園。

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「小熊妹」和「熊霸」是在台北動物園出生長大的姊弟，為了照養熊科動物，保育員們費盡心思製作各式各樣的行為豐富化設施，營造多樣化的活動環境。在馬來熊出發前往日本円山動物園前，台北動物園馬來熊照養團隊已與円山動物園團隊密切交流各種照養細節，包含減敏適應、行為觀察與健康狀況監測，為旅日做好準備。「小熊妹」和「熊霸」在天還未亮時就分別進入運輸箱籠，在3月30日下午順利抵達日本円山動物園，祝福牠們在新的保育員的陪伴下，早日適應新生活。

馬來熊「熊霸」前往日本。（圖由台北動物園提供）

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