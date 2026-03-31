台師大公布「台灣兒童幸福感調查」 專家曝3因素扼殺幸福感

台師大研究顯示，多元生活經驗、戶外活動等能提升兒童幸福感。（記者楊綿傑攝）

3C使用越多，恐扼殺兒童幸福感！根據台師大團隊最新發布研究指出，親子衝突、家長憂慮、使用3C等3多因素，會造成兒童幸福感降低。而生活經驗多元、親子及同儕互動關係佳、多戶外活動等則有助提升兒童幸福感。

兒童節將至，台灣師範大學今天公布「台灣兒童幸福感調查」，以「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」的有效樣本2526人，分析樣本於3歲、5歲、一年級、三年級及五年級之縱貫資料而得。整體而言，在滿分為10分情況下，台灣小五兒童主觀幸福感達8.19分，屬於普遍滿意現狀，展現高度幸福感。

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內容有6個題目，包括「我的生活順心如意」、「我生活中的事情都很棒」、「我享受我的生活」、「我有一個美好生活」、「我喜歡我的生活」、「我對我的生活感到滿意」。台師大幼兒與家庭科學學系教授張鑑如說明，兒童在「我對我的生活感到滿意」高達8.50分，高過一半的填答為9分。

團隊也利用過去10年的追蹤調查，分析影響幸福感的因素，張鑑如點出，家庭社經如家長職業、教育程度、收入等，與兒童幸福感無關。而多元家庭生活經驗，如經常帶孩子出去走走或與親友互動；以及親子互動與陪伴品質高，願意回應孩子、用餐時聊天等；還有同儕關係好，有規律運動習慣的孩子，幸福感都較高。

張鑑如提到，儘管整體兒童幸福感分布偏向高分區間，但研究亦發現，每100名孩子中仍有約10人的幸福感同意程度落在6分以下，顯示仍有部分兒童處於幸福感相對低落的狀態，值得家庭、學校和社會關注。

至於會降低兒童幸福感的因素，張鑑如點出，親子衝突情況、家長情緒憂鬱程度，孩子3C使用時間等都與兒童幸福感呈現負相關，不只會影響孩子從幼兒時期延續到學齡，且在孩子年齡較大時會更為明顯，如過度使用3C可能造成孩子空虛感更重。

台灣師範大學今天公布「台灣兒童幸福感調查」，整體而言，台灣小五兒童主觀幸福感達8.19分，屬於普遍滿意現狀，展現高度幸福感。（記者楊綿傑攝）

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