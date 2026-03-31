台南啟動古蹟西市場2樓招商 hahababy快閃香蕉倉庫

南市府攜手人氣品牌hahababy，於西市場香蕉倉庫快閃。（圖由台南市政府提供）

南市府積極打造西市場為融合文化、觀光與生活消費的城市新亮點，即日起至4月6日，攜手人氣品牌hahababy，於西市場香蕉倉庫快閃，為百年市場注入嶄新活力，市府也啟動古蹟2樓招商，加碼西市場商機引入。

市長黃偉哲表示，西市場是重要歷史地標，透過空間整備與招商引資，持續導入創意品牌與多元活動，讓傳統市場不再只是購物場域；此次，hahababy快閃結合設計選物與古蹟空間，成功吸引年輕族群及觀光客造訪，展現西市場跨世代魅力。

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經發局長張婷媛指出，透過具話題性的品牌進駐，不僅有效提升場域曝光，更帶動周邊商圈整體人潮，形成聚客效應。西市場已逐步形成分區發展格局，涵蓋文創選物與多元餐飲，提供民眾一站式的逛街與用餐體驗，持續強化市場轉型成果。

市府同步推動西市場2樓空間活化招商作業，針對外廓賣店2樓及中央棟2樓之空間釋出經營機會，期望引進優質餐飲、文化創意及複合式經營團隊進駐。張婷媛強調，2樓空間具備良好發展潛力，未來可與既有場域形成上下串聯效益，極具投資價值與發展前景。相關招商資訊請至政府電子採購網搜尋「直轄市定古蹟西市場」，公告期間至4月7日止。

南市府攜手人氣品牌hahababy，於西市場香蕉倉庫快閃。（圖由台南市政府提供）

南市府攜手人氣品牌hahababy，於西市場香蕉倉庫快閃。（圖由台南市政府提供）

台南市政府啟動古蹟西市場2樓招商。（圖由台南市政府提供）

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