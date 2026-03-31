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    首頁 > 生活

    國5車道下停車場擴建完工 後續推動微型轉運站

    2026/03/31 14:47 記者王峻祺／宜蘭報導
    國道5號通勤人數漸增，車道下方的壯圍、五結共乘汽機車停車場進行擴建，滿足民眾需求。（宜蘭縣政府提供）

    國道5號通勤人數漸增，車道下方的壯圍、五結共乘汽機車停車場進行擴建，滿足民眾需求。（宜蘭縣政府提供）

    國道5號通勤人數漸增，車道下方的壯圍、五結共乘汽機車停車場，因共乘及轉乘需求量高，時常一位難求，宜蘭縣政府去年底斥資800萬元擴建，今年3月完工啟用，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天前往視察，表示2地共增加299席汽機車停車位，後續將推動微型轉運站，打造更舒適的轉乘環境。

    國5為宜蘭往返台北間的交通要道，通勤人數多，現有壯圍及五結共乘汽機車停車場，常有滿席情形，宜蘭縣府去年辦理擴建工程，投入遷移、重建迴轉道、地面層施工及標線等工程。

    宜蘭縣政府交通處表示，壯圍共乘停車場增加239個機車位、五結停車場增加60個汽車位，擴建後壯圍將可提供汽車134個、機車518個車位，五結則可供汽車113個、機車105個停車空間，壯圍還增設1蹲式及1無障礙活動廁所。

    林茂盛說，縣府目前也在推動微型轉運站規劃設計案，因應通勤需求及TPASS月票帶動公共運輸的使用成長，針對五結與壯圍既有站區進行整體優化，以現有候車空間及共乘停車場為基礎，整合為一站區概念，強化轉乘動線、候車環境與人行安全。

    由於縣府鼓勵民眾共乘，停車收費也較低廉，但避免有心人久停，祭出一套收費機制，機車免費外，汽車第一天只要20元，若超過24小時後，每天50元，超過一週則每天收費100元，主要是讓民眾短期共乘停車使用。

    國5下方壯圍機車共乘停車場擴建完工。（宜蘭縣政府提供）

    國5下方壯圍機車共乘停車場擴建完工。（宜蘭縣政府提供）

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