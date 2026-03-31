台北港土方暫置場惹議 新北議員質疑先斬後奏

新北市工務局今舉辦說明會，並表示該處將分2期開發，並就回饋機制、車輛管制、作業時間及環境噪音等進行說明。（記者羅國嘉攝）

為擴增土方去化管道，行政院協調台北港提供用地設置土石方暫置場，由雙北市府租用並分期開發。新北市工務局今（31日）舉辦說明會，並表示該處將分2期開發，並就回饋機制、車輛管制、作業時間及環境噪音等進行說明；然而因未明確交代使用期限與相關配套，引發地方居民與漁民反對，在地議員也質疑資訊不透明、配套不足等於先斬後奏，要求市府說明使用期限與管理機制。

工務局今天辦理「台北港北淤沙區土石方暫置區說明會」。工務局副總工程司陳俊翰說明，暫置場作為土石方進入台北港前的中繼作業區，選址已避開社區並縮短運距，以降低對市區影響，並採分區低度開發、全區監控錄影。第一階段由台北市新工處先行使用0.5公頃，收受時間為每日上午9點至下午4點及晚上10點至翌日上午6點，平均每日約25車次，車輛行駛路線規劃銜接國道一號與台64線快速道路，並禁止進入八里市區，違規者將停止收容並退運土方。

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陳俊翰指出，場內設有車輛停等區與分流動線，由人員與號誌引導進出，並透過監視系統掌握運作狀況；同時設置鋼板鋪面、防塵網、洗車設備、沉砂池及噴灑穩定液等措施，降低揚塵與噪音影響。另依規定，台灣港務公司將提撥18％盈餘作為回饋金，分配給漁業管理處20％、市庫及八里區公所各40％。

不過，議員陳家琪質疑，雖簡報已說明車輛管制與環境措施，但未明確交代暫置場使用期限，地方難以評估影響，要求提出書面承諾。她也批評規劃過程缺乏事前溝通，地方多在事後才得知，形同先斬後奏。

陳家琪強調，地方並非全面反對，但希望場區僅作「單純暫置」，避免進行破碎或壓縮等作業，以減少噪音與揚塵；此外，雖設有24小時監測系統，但超標後的處置機制仍未說明清楚。她並轉述居民與漁民憂慮，暫置區面積達14公頃，若長期堆置恐影響海域與生計。

議員鄭宇恩表示，先前協調會已要求訂定砂石車禁入市區與交通改善措施，但工務局對每日車次上限、第三方監管及委外責任仍未說明；同時認為回饋金機制應擴大並公開透明。她批評市府在缺乏溝通下推動設置，呼籲應補強說明與地方溝通後再行推動。

新北議員鄭宇恩表示，先前協調會已要求訂定砂石車禁入市區與交通改善措施，但工務局對每日車次上限、第三方監管及委外責任仍未說明。（記者羅國嘉攝）

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