板橋福德公園公廁翻新 老木造公廁變身景觀地標

板橋區公所推動福德公園既有公廁拆除重建，即日起全新景觀公廁完工啟用。（板橋區公所提供）

新北市板橋新板特區「福德公園」鄰近市府、板橋第一體育場，使用率高，民政局長林耀長表示，公園既有的木造廁所老舊且高低落差大，不符合無障礙使用需求，板橋區公所推動拆除重建，即日起全新景觀公廁完工啟用；新的景觀公廁除增加廁間以外，也合乎周邊大樓風格，將原先老舊木造空間改造成都會簡約風的現代化空間。

板橋區長陳奇正說，廁所建築面積約98.72平方公尺，採地上1層鋼筋混凝土結構，更新後，男廁由3間增至4間，女廁由6間增至7間，更納入1座無障礙廁所，滿足各類型使用者的需求，建築外觀則融入燈具設計，頂部結合景觀平台，讓廁所擺脫傳統印象，變成公園內可休憩、可登高觀景的藝術地標。

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深丘里長陳廉誠表示，福德公園鄰近住宅區與商業中心，且緊鄰的深丘福德宮有眾多信眾，使用率極高，新廁所兼具現代美學與實用功能的公共設施，顯著提升社區生活品質，也強化整體環境的宜居性與友善度。

板橋區公所補充，公所於今年度爭取環境部「美質環境推動計畫」經費補助，將針對轄內福壽、深福、社後第二及福翠等4間市民活動中心進行公廁改善工程。

板橋區公所推動福德公園既有公廁拆除重建，即日起全新景觀公廁完工啟用。（板橋區公所提供）

板橋區公所推動福德公園既有公廁拆除重建，即日起全新景觀公廁完工啟用。（板橋區公所提供）

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