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    首頁 > 生活

    漁業署重申：漁電共生政策未脫鉤

    2026/03/31 14:37 記者楊媛婷／台北報導
    漁業署表示，漁電共生政策並未脫鉤。（資料照）

    漁業署表示，漁電共生政策並未脫鉤。（資料照）

    農業部漁業署日前研擬「漁電共生、專業分工」，但卻引起外界質疑是否漁電脫鉤，漁業署今（31日）再度重申漁電共生政策立場並沒有改變，仍是秉持「養殖為本、綠能加值」原則，並確保漁民權益。

    民眾黨立委陳昭姿及洪毓祥與環團召開「反對漁電共生鬆綁脫鉤」記者會，質疑漁業署擬朝漁電脫鉤方式進行，漁業署表示，「漁電共生、專業分工」的政策是要務實推動漁電專業分工，讓專業的漁民能夠主導並確認案場的配置是符合養殖端的需求，進一步確保魚塭在養殖作業上的合理性，而能源業者則負責案場發電。

    漁業署指出，為落實漁電共生合夥經營，光電資金也要投入參與養殖漁業升級，互利共榮；對於進駐養殖的人力，優先由原養殖戶養殖，倘無意願，可由養殖產業團體協助媒合養殖漁業青年或其他養殖漁民進場，落實養殖經營，未來並朝向漁民及業者可自行選擇依既有機制或新制辦理。

    漁業署重申，針對「漁電共生，專業分工」，尚在政策研議溝通階段，後續將持續召開討論會議，邀集各養殖產業團體及地方政府等持續溝通彙整相關意見，以確保符合漁電推動核心及農地農用等原則。

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