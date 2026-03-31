「茶韻峨眉」湖畔茶會4/18-19唯美登場 限量499元深度套票4/1開搶

「茶韻峨眉」湖畔茶會今年以「一片茶葉，到一席美學」為主軸，融合揉茶體驗、湖畔品茗與音樂展演。（記者廖雪茹攝）

「茶韻峨眉」湖畔茶會明（4月1日）開搶！交通部觀光署參山國家風景區管理處在新竹縣峨眉鄉細茅埔吊橋旁舉辦的湖畔茶會，去年一開賣20分鐘搶購一空，今年4月18至19日兩天春季茶會，加碼推出限量400名「茶韻峨眉套票」，以「一片茶葉，到一席美學」為主軸，融合揉茶體驗、湖畔品茗與音樂展演，帶領旅客走入如《茶金》般的復古生活美學。

參山處副處長廖錫標表示，峨眉鄉為台灣東方美人茶的重要產地，「湖畔茶席」設於峨眉湖環湖步道平台，由專業茶藝師現場沖泡，讓遊客在山水環繞間細品茶湯的琥珀色澤與蜜香層次。現場並結合古箏、胡琴、竹笛等東方樂音演出，營造沉浸式五感體驗；開幕首日更規劃「封茶儀式」，象徵祝福與期許隨茶香封存，增添活動儀式感與文化深度。

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參山處指出，這次推出限量400名「茶韻峨眉套票」，4月1日上午10時將透過全台7-ELEVEN ibon系統開賣，每張售價499元，內容涵蓋40分鐘湖畔茶席體驗、東方美人茶DIY、客家風味餐點、200元市集抵用券及專屬紀念茶杯與繡花吊飾，總價值超過660元；另提供加價500元升級「東美一脈成茶」方案，讓民眾也能享受職人般從一花到頭等獎等級的品鑑體驗。

為了讓報名向隅民眾也能喝到東方美人茶，4月18至19日的茶會現場也將販售限量購票品茗券。此外，活動期間於峨眉湖遊艇碼頭前空地「在地市集」，精選約20攤展售農特產品與客家創意美食；環湖步道沿線同步推出「定向闖關活動」，包含「客家話達人」、「小小侍茶師」、「桶柑估重王」等6大關卡，完成任務即可兌換限量市集抵用券（每日200份），適合全家大小一同來挑戰。

「茶韻峨眉」湖畔茶會今年以「一片茶葉，到一席美學」為主軸，融合揉茶體驗、湖畔品茗與音樂展演。（記者廖雪茹攝）

交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手峨眉鄉公所、農會和在地商家，4月18-19日兩天在新竹縣峨眉鄉細茅埔吊橋旁舉辦湖畔春季茶會。（記者廖雪茹攝）

「茶韻峨眉」湖畔茶席設於細茅埔吊橋旁的峨眉湖環湖步道平台。（記者廖雪茹攝）

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