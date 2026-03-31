400年南山公墓保存爭議 南市府：周邊皆墓區 百分百不可能蓋房

南市副市長葉澤山說明南山公墓現況，百分百分不可能變成建地蓋房。（記者洪瑞琴攝）

400年歷史、近百公頃南山公墓的文資保存爭議持續延燒，台南市副市長葉澤山、姜淋煌今天（31日）率隊說明，強調市府規劃並非「怪手進場全部剷平」，而是保留現存地貌，在尊重歷史紋理的前提下進行整理，朝公園化與生命教育園區方向規劃。

市府也首度釋出南山公墓空拍影像說明現況。葉澤山表示，南山公墓兼具歷史文化價值與都市生活空間特性，以「尊重歷史紋理、回應公共需求、審慎評估、環境管理」為原則，持續與各界溝通，穩健推動整體規劃。

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對於外界質疑未來可能開發建地，市府也特別澄清，南山公墓本來就是墓區用地，周邊也多是私人墓地，從土地使用到環境條件都不可能變更成住宅區，「百分之百不可能建商來蓋房子」，更不會有人想住進墓區。

葉澤山指出，南山公墓歷經明鄭、清代、日治到戰後時期，具有重要歷史脈絡；但隨著都市發展，周邊逐漸形成生活圈，住宅與道路緊鄰墓區，地方多年來也反映雜草叢生、環境管理與安全等問題，希望市府提出整體改善方案。

民政局表示，2020年舉辦的南山公墓開放決策公民論壇中，約74%與會者支持在文化保存前提下進行空間整理，顯示社會多數希望在保存與環境改善之間取得平衡。目前A、B區規劃為整合型生命園區，並非全面遷葬，而是以「原地保存、景觀共生」為原則，整合殯儀館、火化場、納骨設施及環保葬區，改善設施分散問題。B區目前張貼查估單只是前置調查，建立墓籍資料，並不是遷葬公告。

至於緊鄰住宅的C區，市府將優先進行環境整理與安全改善，降低雜草堆置、火災與病媒蚊等問題；D、E區與其他範圍則尚未定案，將依文化資產調查與社會共識審慎評估。

南山公墓空拍圖。（市府提供）

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