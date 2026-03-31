台電電廠變身生態庇護所 10大珍貴物種一次曝光

興達電廠有飛鳥電廠之稱，黑面琵鷺每逢冬季棲息鄰近永安溼地。（台電提供）

台電今（31）日跨界攜手國立自然科學博物館推出「自然共生‧生態嚮艷」生態特展，展示包含全球極危物種的魚池琴蛙、瀕危物種黑面琵鷺等，全台9座電廠的10個珍貴物種與台電生態保育作為。

此次特展一次展出全台9座電廠的10個珍貴物種，明潭電廠致力營造其棲地的台灣特有種魚池琴蛙、每逢冬季現蹤興達電廠永安溼地的黑面琵鷺、澎湖尖山電廠成功復育的特有種荸薺、棲於萬大電廠內的三級保育類霧社血斑天牛與台灣原生種大豆等。

請繼續往下閱讀...

現場除介紹各物種特徵習性，更將實體標本與擬真模型搬到展場，讓民眾可近距離觀賞這些平時難以瞥見的珍貴物種。

台電表示，展場也匯集台電人守護環境生態的暖心故事，大甲溪電廠在馬鞍壩規劃階段，即將魚道融入壩體設計，並於2016年進行優化，降低魚道入口底檻與河床落差，使體型較小或跳躍性的魚類也可成功上溯，找到回家的路。

萬大電廠則透過櫻花樹栽植與棲地管理措施，使霧社血斑天牛得以在場域中穩定棲息，更成功復育消失半世紀的原生種臺灣大豆，種種作為也讓大甲溪及萬大電廠日前榮獲我國首批陸域「保育共生地」認證場域，成為電力場域與環境生態共生的最佳印證。

「自然共生‧生態嚮艷」特展今起於科博館第三特展室展出至5月3日，今天台電總經理王耀庭、科博館館長黃文山、生態作家劉克襄與農業部林業及自然保育署、生物多樣性研究所等各界貴賓共同為展覽揭幕，並首度公開由國際金獎導演許鴻龍為本次特展執導的紀錄片《台電80 生態共融》，透過鏡頭一窺台電人橫跨陸海空的生態守護故事。

台電啟動「蝙蝠棲地搬遷計畫」，在風場周邊設置100個蝙蝠巢箱，透過棲地補償方式引導蝙蝠遷移至風場南側新棲地。（台電提供）

萬大電廠保育霧社血斑天牛棲息，這次將物種實體標本及擬真模型搬到現場。（台電提供）

明潭電廠致力營造台灣特有種魚池琴蛙的棲地，這次將物種實體標本及擬真模型搬到現場。（台電提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法