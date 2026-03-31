捷運三鶯線拚年中通車 交通局改善周邊自行車動線

捷運三鶯線力拚年中通車，新北市交通局簡任技正吳政諺表示，市府盤點沿線各站周邊動線，整合河濱自行車道、人行道與校園路網，讓民眾「下捷運就能騎、一路騎到底」。（新北市交通局提供）

捷運三鶯線力拚年中通車，新北市交通局簡任技正吳政諺表示，市府盤點沿線各站周邊動線，整合河濱自行車道、人行道與校園路網，讓民眾「下捷運就能騎、一路騎到底」；市府持續推動自行車低碳運具政策，目標至2050年投入50億元，打造917公里自行車道，建構「五環一線」山海自行車騎乘環境，預估至2030年可累計減碳3000萬公斤。

吳政諺表示，捷運三鶯線LB03長壽山站、LB05龍埔（三峽廣行宮）站及LB08鶯歌車站都鄰近河濱自行車道，交通局透過增設導引牌面與轉乘設施改善，民眾一出站就能快速銜接河濱路網；LB04橫溪站前的佳興路已新設實體人行道，並規劃為人車共道，可連結大漢溪河濱自行車道、溪北河濱公園及三峽老街等重要節點，輕鬆實現「搭捷運＋騎單車＋逛老街」的小旅行。

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另外，吳政諺指出，LB07台北大學（恩主公醫院）站周邊動線也已完成改善規劃，未來將結合北大校園內既有騎乘環境，串聯客家文化園區，形成一條兼具教育、人文與休憩的綠色廊道，再透過三鶯大橋跨越大漢溪，延伸至鶯歌，串接陶瓷文化與河濱遊憩空間。

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