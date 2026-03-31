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    新竹聯通管台3線內灣路段南下車道4/6-10/5封閉施工 改走竹31鄉道再接回

    2026/03/31 14:03 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹聯通管台3線內灣路段南下車道封閉施工現場示意圖。（北水分署提供）

    新竹聯通管台3線內灣路段南下車道封閉施工現場示意圖。（北水分署提供）

    為執行「石門水庫至新竹聯通管-道路埋設段工程」，經濟部水利署北區水資源分署預計自4月6日起到10月5日為期半年，進行台3線內灣路段（里程68K+922～68K+490）南下車道封閉施工，屆時請用路人於台3線南下至120縣道交會口時，配合右轉改走竹31鄉道再接回台3線通行；該路段北上車輛則不受影響。

    北水分署指出，新竹聯通管計分3標施工，自2023年8月陸續開工迄今年3月15日止，實際進度已達55.6%，進度超前0.8%，預計2028年完工通水，輸水能力每日30萬噸，對提升新竹地區供水穩定甚有助益。

    該聯通管於台3線與120縣道交會口附近施工，因考量此處為遊客進入內灣老街的交通頻繁地點，採推進工法由地下穿越交會路口，須封閉部分南下車道設置工作井施工，並依新竹縣政府核定交通維持計畫辦理，維持交通順暢。

    北水分署表示，副分署長郭耀程近日率員前往橫山鄉公所，拜會鄉長張志弘及新興村長吳泳河、力行村長黃榮竹等人，除說明改道措施及施工時程外，也請地方協助公告相關訊息，同時感謝地方的理解與支持，讓這項水資源公共建設儘速完成，造福大眾。

    新竹聯通管台三線內灣路段南下車道封閉施工交通替代方案。（北水分署提供）

    新竹聯通管台三線內灣路段南下車道封閉施工交通替代方案。（北水分署提供）

    新竹聯通管工程施工公告。（北水分署提供）

    新竹聯通管工程施工公告。（北水分署提供）

    北水分署拜會新竹縣橫山鄉公所，說明施工替代道路方案。（北水分署提供）

    北水分署拜會新竹縣橫山鄉公所，說明施工替代道路方案。（北水分署提供）

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