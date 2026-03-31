15學生入選青少年諮詢會代表 為教改提出第一線觀察

教育部啟動「第8屆青少年諮詢會」，自45名學生中選出15位代表委員。圖為第7屆諮詢會。（教育部提供）

青少年不只是教育政策的「被動接受者」，而是積極關心社會與教育議題的參與者。教育部啟動「第8屆青少年諮詢會」，自45名學生中選出15位代表委員，錄取率約33.3%，將就教育政策與學習環境提出建議，讓學生聲音持續進入決策體系。

教育部國教署組長詹雅惠表示，青少年諮詢會自推動以來已邁入第8年，成為學生表達意見與參與教育公共事務的重要平台，這屆委員於3月15日完成面試決審，學生展現對教育議題的高度關注，並具備多元參與經驗，包括學生自治、社團活動及公共議題倡議等。

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在面試過程中，學生從自身學習經驗出發，提出對教育制度與校園環境的觀察，議題涵蓋數位學習、雙語教育、媒體識讀、本土語言推動，以及人工智慧在教育中的應用等，顯示新世代對教育趨勢具備敏銳洞察力。

詹雅惠表示，青少年諮詢會不僅提供學生發聲機會，更透過與政府機關對話，培養公共參與與公民素養，讓學生從「被服務者」轉為「政策參與者」，未來將持續透過制度化機制，廣納青少年對教育政策與學習環境的建議，並鼓勵更多學生參與公共事務，提升政策的多元性與包容性。

詹雅惠也強調，透過青少年參與教育決策，不僅有助於回應學生實際需求，也能培養青年世代的責任感與領導力，為教育發展及社會永續奠定基礎。

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