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    首頁 > 生活

    台中東勢「獨角仙生態公園」 預計5月中旬開放

    2026/03/31 14:00 記者歐素美／台中報導
    台中市東勢區「獨角仙生態公園」，預計5月中旬開放。（記者歐素美攝）

    台中市東勢區「獨角仙生態公園」，預計5月中旬開放。（記者歐素美攝）

    備受山城鄉親期待的「獨角仙生態公園」，還要再等一等！該座標榜全國首創以獨角仙為主題特色的遊戲場，結合生態撫育、主題遊具與共融設計，成為山城地區指標性建設，備受期待，原訂3月完工，但民眾經過發現，現場還在施工，不知何時可以完工？台中市建設局表示，目前主體建築都已完成，將於今天報竣工，但還需驗收，預計約5月中旬開放。

    「獨角仙生態公園」於去年3月開工，園區面積達4400平方公尺，以「獨角仙」為主題，結合其生命週期設計，規劃2大遊戲區、共35種遊戲方式，並融入圍龍屋意象與半月彎造型的遊戲通路，設有遮陽設施與戲水區，兼具避暑與休憩功能，總工程經約9300萬元。

    建設局表示，「獨角仙生態公園」就位在東勢客家文化園區旁，為呼應客家文化園區特色，園區增設廁所及完善植栽，並種植光臘樹吸引獨角仙，也設置生態復育區與林場合作，提供生態教育與觀察機會，是台中山城兼具生態、遊憩與文化特色的重要新景點。

    「獨角仙生態公園」原訂3月完工，但民眾今天經過發現現場還在施工，不知何時才能完工開放？台中市建設局表示，「獨角仙生態公園」目前工程進度穩定推進，為回應地方期待，建設局積極籌措經費，新增設施項目及優化多元遊具，將更為提升整體使用品質，目前主體建築都已完工，今天會報竣工，但驗收還需要時間，預計約5月中旬開放。

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