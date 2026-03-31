2個素食便當646元！ 內湖名店遭指價格不透明 消保官：最重恐罰10萬

有消費者在社群平台Threads指出，在內湖港墘路的「秀羽素食」創始店購買兩個便當，豈料結帳金額竟高達646元。（翻攝google map）

好貴！有消費者在社群平台Threads指出，在內湖港墘路的「秀羽素食」創始店購買兩個便當，豈料結帳金額竟高達646元，該名網友表示，店內完全沒有明確標示每公克的計價標準，連購買白飯都另外秤重，假設當時有買飯，總價肯定超過700元，阿姨還補充說「我們有送湯」，讓消費者深感無奈自嘲根本是「吃素的盤子」。

對此，台北市簡任消保官葉家豪表示，自助餐廳計價方式為秤重還是按照種類分別計價，應充分揭露並於結帳前告知消費者，該店家恐已台北市消費者保護自治條例第9條規定，依規定最高可處10萬元罰鍰。

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消費者指出，自己茹素近20年，卻在內湖港墘路「秀羽素食創始店」遭遇不透明的計價方式，店內完全沒有明確標示每公克的計價標準，購買兩個便當結帳金額竟高達646元，連白飯都要秤重量，假設自己當時添飯肯定超過700元。

該名消費者無奈表示，自己聽到價格後仍傻傻付費，自嘲是「吃素的盤子」，店家最後還補充「我們有送湯」，讓她直呼「不用！回家喝水就好」，自己將撥打1950全國消費者服務專線，檢舉該店價格標示不清的問題。文章引起大批網友共鳴，有人表示「看到第三次被爆料，貴到離譜」，也有民眾指出在Google 評論價格太高昂，令人卻步。

秀羽素食店員陳小姐指出，自己在該店服務超過10年，通常對價格有疑義的消費者都是新客人，還有人結帳就說「嚇死人，怎麼那麼貴」，但是店家使用的食材、油品單價都高於一般自助餐店，像是炒菜的油品是使用第一道冷壓橄欖油，洗菜也是使用臭氧機，真的「一分錢、一分貨」，理解每個客人對於用餐有不同想法，皆予以尊重。

葉家豪表示，餐廳自助餐的計價方式，係秤重還是按照種類分別計價，應於營業場所以適當方式充分揭露，並於結帳前告知消費者計算過程及總額。本案店家恐已違反台北市消費者保護自治條例第9條規定，依規定最高可處10萬元罰鍰。

葉家豪呼籲，消費者若遇有類似情況，建議應立即向業者反映並要求提供價格計算過程。如與業者協商未果，可向各縣市政府消費者服務中心或消保官提出申訴，以維護自身權益。

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