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    首頁 > 生活

    清明將至 台南蓮心園院生包應景春捲400個送愛心

    2026/03/31 13:43 記者楊金城／台南報導
    蓮心園志工分送潤餅，希望藉由清明節讓獨居老人回憶舊時的生活情境。（蓮心園提供）

    蓮心園志工分送潤餅，希望藉由清明節讓獨居老人回憶舊時的生活情境。（蓮心園提供）

    清明節快到了，為了讓白河蓮心園照顧的獨居老人感受社會的溫暖，今天（31日）蓮心園基金會的「憨慢孩子」與社區志工、蓮心園工作人員一起親手製作健康的「愛心潤餅」400個，並分送春捲到溪北地區身障獨居長者的家中，讓長輩們感受到關懷，吃春捲倍覺美味。

    今天一早，蓮心園啟智中心的餐廳就很熱鬧，大夥分工清洗、炒煮備妥在地種植的許多健康食材，包含高麗菜絲、豆芽菜、蛋皮、豬肉絲、豆干等，院生在教保員老師帶領之下，一步一步親手捲出新鮮可口的潤餅。

    蓮心園基金會董事長張田黨表示，這是讓「憨慢孩子」學習付出、奉獻的課程，也是對於東山、後壁、白河、柳營等地區獨居長輩祝福的一份心意。

    張田黨說，清明節是台灣民俗節慶中相當重要的日子，希望藉由習俗節慶活動讓獨居老人回憶舊時的生活情境，並藉此讓啟智中心的院生學習如何包潤餅，了解民俗節日的意義；更透過此活動廣邀社區志工及民眾共同參與，了解身心障礙的孩子們。

    分送潤餅表達關懷獨老。（蓮心園提供）

    分送潤餅表達關懷獨老。（蓮心園提供）

    分工合力包潤餅。（蓮心園提供）

    分工合力包潤餅。（蓮心園提供）

    蓮心園動員包潤餅。（蓮心園提供）

    蓮心園動員包潤餅。（蓮心園提供）

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