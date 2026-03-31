蛇咬傷高峰來了！ 記住5要5不關鍵自救

清明連假將至，掃墓、踏青活動增加，也進入蛇類出沒高峰期。（記者邱芷柔攝）

清明連假將至，掃墓、踏青活動增加，也進入蛇類出沒高峰期，根據疾病管制署統計，台灣平均每年約有近千人遭蛇咬傷，且多集中在5月至10月，呼籲民眾外出應做好防護，並牢記「5要5不」原則，避免錯失黃金治療時間。

疾管署發言人林明誠指出，台灣常見具醫療重要性的毒蛇包括龜殼花、赤尾青竹絲、百步蛇、雨傘節、眼鏡蛇（飯匙倩）與鎖鏈蛇，其中以龜殼花與赤尾青竹絲咬傷最為常見，占血清使用超過8成。

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疾管署統計，國內蛇咬傷患者以45歲以上男性居多，東部發生率最高。目前全台已有195家醫療院所備有抗蛇毒血清，疾管署也儲備4種血清約6000劑，供應可維持至少1年半以上。

隨著醫療進步，蛇咬致死率已降至約0.18%，風險大幅降低，不過疾管署強調，比起治療更重要的是「第一時間處置正確」，民眾一旦被蛇咬，應把握「5要5不」原則：

「5要」包括：視為毒蛇咬傷處理、記住蛇的外觀特徵、立即取下戒指手環避免腫脹、以彈性繃帶包紮傷口上方減緩毒液擴散，及保持冷靜並儘速送醫。

「5不」則為：不割開傷口、不用嘴吸毒、不冰敷、不飲酒或刺激性飲料、不延誤就醫。

「民間流傳用嘴吸毒或偏方解毒，其實都沒有用，還可能增加感染風險。」疾管署檢驗及疫苗研製中心科長鄭雅芬指出，目前最有效的治療仍是施打抗蛇毒血清，抗蛇毒血清製作過程相當繁複，從採集蛇毒、免疫馬匹產生抗體，到血漿純化與檢驗，每一劑都來之不易，「如果偏方真的有效，就不需要這麼辛苦製作血清了」。

鄭雅芬提醒，蛇多半不會主動攻擊人，咬傷多發生在誤踩或驚擾時。民眾前往山區、墓地或草叢活動時，應穿著長袖衣褲與包鞋或長靴，並以棍棒「打草驚蛇」，避免翻動石塊、樹洞，也盡量避開夜間、清晨及雨後等蛇類活躍時段，降低遭蛇咬風險。

疾管署檢驗及疫苗研製中心科長鄭雅芬指出，蛇咬最有效治療仍是施打抗蛇毒血清。（記者邱芷柔攝）

疾管署儲備4種血清約6000劑，供應可維持至少1年半以上。（記者邱芷柔攝）

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